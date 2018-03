El president assistirà a una conferència a l’ONU sobre la vulneració de drets a Espanya

El president, Carles Puigdemont, aterrarà aquest cap de setmana a Suïssa i tornarà a desafiar el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, qui es podria plantejar emetre una ordre internacional contra ell. Ho farà per participar en una sèrie d’actes sobre drets humans en què s’abordarà la situació política catalana i la resposta del govern i el sistema judicial espanyol al Procés. El president, tal com ja va anunciar dimecres a la televisió pública suïssa, parlarà en el Festival Internacional de Cinema i Fòrum sobre els Drets Humans amb l’expresidenta de la Confederació Suïssa Micheline Calmy-Rey. Segons fonts del seu entorn també assistirà com a públic en un acte, dilluns, dins l’edifici de les Nacions Unides, sobre l’estat dels drets humans a Espanya i la situació dels presos. La consellera Meritxell Serret -que també s’arrisca a una ordre de detenció internacional- serà ponent en l’acte de dimarts a l’ONU per explicar l’experiència a l’exili. Dimecres Puigdemont també oferirà una conferència a la Universitat de Ginebra. Paral·lelament, el president mantindrà una sèrie de contactes privats -apunten des de l’entorn- i una trobada amb l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, exiliada a Suïssa arran de l’acusació per rebel·lió.

El primer compromís públic de Puigdemont a Ginebra serà diumenge a la tarda en una conferència de premsa al festival de drets humans, després de l’emissió d’un documental francès sobre el referèndum de l’1d’octubre. Serà la primera que oferirà el president des que l’1 de març anunciés que retirava la seva candidatura per ser investit al Parlament i cedís el pas a Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real. L’acte de dilluns a les Nacions Unides consistirà en una taula de debat sobre la “regressió” dels drets humans a Espanya organitzat per l’Institut de Drets Humans de Catalunya, on participaran el seu president, David Bondia; l’exmagistrat del Tribunal Suprem José Antonio Martín Pallín; el síndic de greuges, Rafael Ribó; l’especialista en dret públic britànic Michael Hamilton, i la dona de Joaquim Forn, Laura Masvidal, entre altres experts. Dimarts, també a la seu de l’ONU, Serret participarà juntament amb la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, en una conferència sobre els exiliats i els presos polítics. Amb la gira suïssa, l’independentisme intensifica els actes per denunciar la judicialització a fora.