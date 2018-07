El nou president del CIS rectifica i deixa el seu càrrec a l'executiva del PSOE

260x366 El nou president del CIS, José Félix Tezanos / PSOE El nou president del CIS, José Félix Tezanos / PSOE

El nou president del CIS, José Félix Tezanos, ha anunciat en un comunicat aquest dilluns que deixarà amb "caràcter immediat" el seu càrrec com a secretari d'estudis i programes a l'executiva del PSOE. Tezanos va renunciar en un primer moment a abandonar la direcció socialista quan va ser nomenat president del CIS, un fet que va ser molt criticat pel PP i Cs. Al comunicat d'aquest dilluns, però, explica que, "després de conèixer en detall les tasques i responsabilitats que implica la presidència del CIS", ha entès que ha de dedicar els seus "esforços i dedicació primordial" a garantir la "professionalitat", "imparcialitat" i "credibilitat" de l'organisme d'estudis del govern espanyol.

I a fer-ho "sense condicionants", afegeix Tezanos, que també anuncia que renuncia als "ingressos i activitats acadèmiques" que li corresponen com a catedràtic emèrit de sociologia de la UNED. "En l'adopció d'aquesta decisió he valorat, de manera especial, la necessitat de preservar la bona imatge del CIS", explica, i reivindica el seu compromís amb els "més estrictes criteris" de la "deontologia professional" i el "rigor científic. "Havent acreditat al llarg de la meva vida acadèmica i professional la meva vocació i capacitat de col·laborar i treballar de manera imparcial i objectiva amb persones d'altres orientacions i opinions, com no pot ser d'altra manera en el món científic i professional", insisteix.

La Moncloa va donar llibertat a Tezanos perquè, davant les crítiques de l'oposició, decidís si volia o no continuar a l'executiva del PSOE. "És una qüestió que el mateix president del CIS ha de dirimir", va afirmar divendres la portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Tezanos és, des del 39è congrés del PSOE celebrat fa un any, el secretari d'Estudis i Programes de l'executiva federal i l'encarregat, juntament amb la presidenta del partit, Cristina Narbona, del programa per a les eleccions autonòmiques i municipals del 2018.

Doctor en ciències polítiques i sociologia i catedràtic de sociologia, Tezanos ha dirigit la Fundació Sistema, que presidia Alfonso Guerra i la revista d'aquesta fundació, 'Temas para el Debate', i ha sigut president de la Fundació Jaime Vera i membre del Patronat de la Fundació Pablo Iglesias, totes lligades al PSOE.