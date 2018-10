El president del Suprem assegura que "mai ha rebut cap indicació d'ordre polític" en la causa del Procés

El president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, ha negat taxativament que hagi rebut "mai" cap "indicació d'ordre polític" en la causa del Procés ni tampoc de la situació dels presos preventius. En aquest sentit, ha defensat que en tot moment hi ha hagut un "respecte escrupolós" dels partits polítics i que també s'ha mantingut aquesta separació de poders amb l'arribada de Pedro Sánchez a la Moncloa, després de la moció de censura contra Mariano Rajoy. "És el que ha de ser", ha manifestat en la jornada de portes obertes del tribunal.

Lesmes ha remarcat que és el màxim representant del Tribunal Suprem i que, com a tal, pot assegurar que mai hi ha hagut ingerències polítiques en el cas. A més, ha dit que ara correspon a la fiscalia qualificar els fets i que al final del judici ja emetran sentència els jutges, després que ahir el president espanyol va insinuar al Congrés per primer cop que només hi pot haver delicte de rebel·lió amb militars o civils armats.