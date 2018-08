El president del govern espanyol torna a Palau

“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat, amb lleialtat al rei, respecte als drets de la persona i estricta observança de la llei”. Són les primeres paraules que va pronunciar Josep Tarradellas el 24 d’octubre del 1977, l’endemà del “Ja soc aquí”, quan va prendre possessió del càrrec de president de la Generalitat. Al seu costat, el president del govern espanyol, Adolfo Suárez, l’encarregat de lliurar-li les credencials com a màxima autoritat de Catalunya. Aquella imatge, la d’un president de l’Estat al Palau de la Generalitat, ha sigut pràcticament anecdòtica en els últims quaranta anys, però es tornarà a veure quan Pedro Sánchez es reuneixi amb el president del Govern, Quim Torra. Ahir la portaveu de l’executiu, Elsa Artadi, va confirmar a Europa Press que la trobada serà a la tardor -la data encara no està tancada tot i que “difícilment” serà al setembre- i ho van confirmar fonts de la Moncloa a l’ACN.

Abans que Sánchez, també havien visitat el Palau de la Generalitat de manera oficial els dos anteriors presidents socialistes. Felipe González es va reunir nombroses vegades amb Jordi Pujol durant els seus catorze anys de mandat, però les trobades més rellevants sempre es van fer a Madrid. A diferència de la plaça de Sant Jaume, la Moncloa sí que ha sigut seu habitual de les reunions entre presidents. No obstant, l’agenda oficial de González el va portar al Palau de la Generalitat el 12 de juny del 1988, tot i que el motiu no tenia res a veure amb les negociacions polítiques: aquell dia Catalunya acomiadava per sempre Tarradellas, mort dos dies abans. La comitiva, presidida per Pujol i González -també hi havia Suárez, aleshores diputat al Congrés-, va sortir del Palau de la Generalitat i va anar fins a la Plaça de la Catedral.

Sense presidents del PP

Més enllà de Suárez, els únics presidents espanyols a visitar el Palau de la Generalitat mentre exercien el càrrec han sigut els del PSOE. Ho farà Sánchez i ho van fer tant González com José Luis Rodríguez Zapatero. La presidència de Zapatero va ser, de fet, la més procliu a aquestes visites. Setze anys va trigar a tornar al Palau de la Generalitat un president de l’Estat després que ho fes González al funeral de Tarradellas. Zapatero es va reunir amb Pasqual Maragall el 8 de maig del 2004. Ho va fer sense esperar que el president català anés a la Moncloa (ho faria el 22 de juliol), tot i que de la trobada no se’n va treure cap pacte en concret: els acords sí que van haver d’esperar a Madrid.

Zapatero va tornar al Palau el 27 de juliol del 2006. S’hi va tornar a reunir amb Maragall abans de posar la primera pedra del Sincrotró Alba, l’accelerador de partícules instal·lat a Cerdanyola del Vallès. L’Estatut havia estat aprovat en referèndum un mes abans i la trobada a Barcelona va servir per començar a posar dates al seu desplegament. Només quatre dies després, el PP presentava el recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut, el preludi de la sentència en contra del 2010.

Amb el successor de Maragall, José Montilla -que ja va ser present en la trobada del 2006-, Zapatero s’hi va reunir, també al Palau de la Generalitat, l’1 d’agost del 2007. El compliment de l’Estatut, el model de finançament i la manca d’inversions a Catalunya van ser els temes destacats d’aquella trobada. El president espanyol va fer coincidir la visita amb la inauguració de la T1 de l’aeroport del Prat.

Fins que Sánchez i Torra es trobin a la tardor, la del 2007 és l’última trobada al Palau de la Generalitat entre presidents. Les següents reunions oficials entre Zapatero i Montilla es van fer a la Moncloa i, tot i que el 2010 van dinar a Barcelona, ho van fer al Palau de Pedralbes. Onze anys després, el president espanyol torna a la seu de l’executiu català, precisament quan el PSOE ha tornat a la presidència de l’Estat. Malgrat les invitacions que se’ls van fer, ni Mariano Rajoy en els més de sis anys a la Moncloa ni José María Aznar en vuit van visitar el Palau de la Generalitat. Des del 6 de maig del 2010 que el líder de torn del PP no va a la seu del govern català. Va ser precisament Rajoy com a cap de l’oposició el que es va reunir amb Montilla. El president del Govern li va demanar que retirés el recurs contra l’Estatut -el Tribunal Constitucional va dictar la sentència el 27 de juny- i la va advertir que una sentència negativa provocaria “una fractura difícilment reparable” entre Catalunya i España.

Crida a la bilateralitat

A Europa Press, la portaveu de l’executiu, Elsa Artadi, va afirmar que la trobada de la tardor demostra les bones relacions entre els dos governs i el “respecte a la bilateralitat” de l’executiu del PSOE. Però, com al juliol a la Moncloa, la principal diferència continua girant al voltant del dret a l’autodeterminació. Precisament els socialistes han intentat esquivar tant el referèndum com la bilateralitat des que Sánchez va prendre possessió. Les crides a la multilateralitat han estat sovintejades i, almenys en públic, la Moncloa ha mantingut Torra com un més dels presidents autonòmics: Sánchez es va reunir abans amb el lehendakari per seguir l’ordre protocol·lari i fins i tot ja ha visitat la Generalitat Valenciana.