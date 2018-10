El president del Parlament flamenc manté les crítiques a Espanya pels empresonaments tot i les queixes de Borrell

El president del Parlament de Flandes, Jan Peumans, ha afirmat aquest dimecres que empresonar polítics fa d'Espanya un estat "incapaç de complir les condicions per formar part d'una Europa democràtica". Des de la cambra que presideix i acompanyat de l’expresident Carles Puigdemont, l’exconsellera Meritxell Serret i la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, Peumans ha tornat a criticar que la justícia espanyola mantingui empresonats Carme Forcadell i la resta d’independentistes.

Peumans també ha citat un fragment de la carta que va escriure a Forcadell fa uns dies i que va ser motiu de queixa del ministre espanyol: "És inadmissible que sigui allà des de fa gairebé un any, entre reixes, separada de la seva família i amics per haver intentat exercir un dret democràtic". El president de la cambra flamenca també ha assegurat que la manera com la resta de consellers del govern de Carles Puigdemont han sigut detinguts o s'han hagut d'exiliar és "xocant" i ha repetit que la violència exercida l’1-O a Catalunya va ser l’expressió d’una política "antidemocràtica".

La intervenció del polític flamenc amb motiu de la inauguració de l'exposició al Parlament de Flandes sobre les urnes de l'1-O arriba després que el govern espanyol escrigués una carta de queixa per la missiva de Peumans dirigida a Forcadell en què acusava el president del Parlament flamenc de "no respectar la separació de poders". A finals de setembre i en un comunicat responent a la queixa del ministeri d’Afers Exteriors espanyol, Peumans ja va defensar que mantenia el seu punt de vista.