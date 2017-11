Un telèfon que sona i una veu a l’altra banda que diu: “Hola, et truco des de Brussel·les. El president vol parlar amb tu”. L’escena es repeteix una vegada i una altra durant tres dies frenètics, del dilluns 13 de novembre al dimecres 15. Són 72 hores clau en què el president de la Generalitat i un equip de confiança reduït -format per Elsa Artadi, Josep Rius, Jaume Clotet i Albert Batet- van forjar la llista de Junts per Catalunya, la candidatura amb què Carles Puigdemont aspira a guanyar les eleccions el 21-D tot i no poder trepitjar el Principat. Una llista farcida d’independents que van haver de prendre en qüestió d’hores una decisió que els canviava la vida.

Però què porta persones tan diferents com Eduard Pujol, Laura Borràs, Anna Tarrés, Fermí Puig i el pare Manel a dir que sí? “El compromís amb el president”, coincideixen Pujol, Borràs i Tarrés en conversa amb l’ARA. El mateix compromís que va portar Artadi i Clotet a demanar tres dies de festa -tots dos continuen treballant a la Generalitat intervinguda- per viatjar amb Josep Rius a Brussel·les, on també hi era Albert Batet, alcalde de Valls i amic personal de Puigdemont. Allà van descobrir que el president tenia un encàrrec per a ells: construir una llistà àmplia que transcendís la sigla del PDECat i que pogués ser, si finalment hi havia acord amb ERC, un prototip de la llista unitària de l’independentisme.

El pes de les càrregues de l’1-O

Una missió que va desembocar en un no parar de trucades. Tancats en una habitació d’hotel a Brussel·les, tothom posava noms de possibles candidats damunt la taula -amb aportacions també des de la presó de l’expresident de l’ANC i número 2 de la llista, Jordi Sànchez, i de la direcció del PDECat- i tothom començava a despenjar telèfons per arribar als objectius. Un d’ells és el ja exdirector de RAC1 Eduard Pujol, que explica que va digerir la trucada caminant entre vinyes. Per a ell, en la decisió final d’acceptar anar a la llista hi pesen molt els fets de l’1-O. “El que vam viure aquell dia ho canvia tot”. Hi coincideix l’exseleccionadora espanyola de natació sincronitzada Anna Tarrés, que va rebre primer una trucada d’algú del món de l’esport, després d’Albert Batet i, finalment, del president. “En la situació actual, no pots queixar-te del que passa i després quedar-te a casa”, subratlla, i recorda que el 20 de setembre va anar a les concentracions davant la conselleria d’Economia a protestar contra la macrooperació policial per l’1-O.

Diferent va ser l’experiència de Laura Borràs, que fins ara dirigia la Institució de les Lletres Catalanes i que aquell dilluns va rebre una trucada del conseller Lluís Puig perquè viatgés a Brussel·les. Dimarts ja era allà, on de seguida va dir que sí a l’oferta de formar part de la llista del president, a la qual -com Pujol i Tarrés- vol aportar “feina i capacitat d’engrescar”. Tots tres, que abans de coincidir en aquesta trobada amb l’ARA només es coneixien d’haver compartit uns minuts en una primera reunió de JxCat, subratllen les ganes de dur a la política la “voluntat transformadora” que han demostrat ja en els seus àmbits professionals. Una professora, un periodista i una entrenadora d’elit, convençuts que ha arribat el moment d’aportar un gra de sorra per restituir el president de la Generalitat. “Tot això ho fem per ell”. Borràs, apassionada lectora que lliga constantment la vida amb referents literaris, potser diria que quan el president et crida, no hi ha lloc per al “preferiria no fer-ho” del Bartleby de Melville. “Quan el president et crida, hi has d’anar”, resumeixen tots tres.