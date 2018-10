La presidenta del grup Verds-ALE al Parlament Europeu exigeix la llibertat dels presos polítics

La presidenta del grup parlamentari Verds-ALE al Parlament Europeu, Ska Keller, s'ha reunit aquest matí amb Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Josep Rull a la presó de Lledoners. Acompanyada dels eurodiputats Jordi Solé (ERC) i Ernest Urtasun (ICV), Keller ha exigit a la fiscalia la retirada de les acusacions de sedició i rebel·lió contra els presos de la mateixa manera "que ho han fet altres tribunals".

Després de la visita, Keller ha dit que la conclusió que en treia era que "la idea que podrien ser jutjats per rebel·lió i sedició no té cap base". La presidenta també ha lamentat el fet que els polítics siguin en presó provisional. "Hi haurà un judici, es defensaran, però per què cal fer-los passar tant de temps a la presó fins i tot abans del judici?", s'ha preguntat.

Keller és la primera presidenta d'un grup parlamentari europeu que visita Lledoners. Ho feia amb la intenció de reunir-se amb Romeva i Junqueras, que havien estat eurodiputats. Finalment també s'ha trobat amb Sànchez i Rull. A la sortida, la presidenta ha volgut deixar clar que els ha vist en bon estat d'ànim. "Són optimistes i no defalleixen en la seva causa", ha assegurat. Keller ha dit que tenia intenció de continuar demanant a la Comissió Europea que faci "de mediador" i que treballaran perquè a Europa "es continuï parlant" del conflicte català.

A banda de Keller, aquest dilluns una delegació de la Comissió de Drets Humans del Parlament basc també visita els presos. Al matí han anat a Puig de les Basses, on han conversat amb l'exconsellera de Treball Dolors Bassa. A la tarda es traslladaran a Lledoners.