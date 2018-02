La pugna per presidir l’ANC s’inicia amb retrets creuats entre els candidats

Els socis de l’ANC van aprovar ahir que les eleccions per renovar els 77 membres del secretariat, que serà qui esculli després la direcció, se celebrin el 17 de març. Tot i que els candidats encara no han rebut l’aval de les seves assemblees, els presidenciables ja fa setmanes que mouen fils per sumar suports. I, en ple debat intern sobre el paper que ha de jugar l’entitat, els retrets entre els candidats ja han començat a aflorar. Un dels candidats al secretariat i previsiblement a la presidència, Adrià Alsina, cap de premsa de l’ANC, defensa la necessitat que “l’entitat recuperi la seva independència dels partits polítics” després que partits i entitats hagin apostat per la unitat d’acció en els últims temps, de cara a la celebració del referèndum. “Els socis reclamen que l’ANC no sigui la corretja de transmissió de les formacions polítiques”, anota Alsina.

De fet, el full de ruta aprovat ahir en l’assemblea general, que va reunir més de 2.000 persones al pavelló de la Mar Bella de Barcelona, determina que l’ANC “ha de mantenir la seva sobirania com a entitat i no doblegar-se a la voluntat dels partits polítics, tirant endavant totes les accions que consideri necessàries encara que no aconsegueixin el ple suport polític”. En aquest sentit, entre els objectius estratègics de l’entitat s’aposta per “reforçar i preservar la independència de l’ANC respecte dels partits polítics” com a “garantia d’una transversalitat clau en el compromís i la mobilització de la societat”. Des de la candidatura d’Alsina consideren que David Minoves, que es postula com a president, no s’ajusta a les noves directrius marcades per l’entitat per la seva vinculació amb ERC. L’entorn de Minoves, president del CIEMEN i militant d’ERC, denuncia aquestes acusacions i les considera “inversemblants i grotesques perquè Carme Forcadell i Agustí Alcoberro també eren d’ERC”. Fonts pròximes a Alsina rebaten aquest argument: “Una cosa és ser militant i l’altra és que tota la teva trajectòria política estigui vinculada a un partit, i Minoves va ser secretari de les JERC i ha ocupat diferents càrrecs públics per decisió dels republicans”. Un altre dels candidats a la presidència, David Fernández, vicepresident del Cercle Català de Negocis (CCN), també és molt crític amb la línia actual de l’ANC, que considera massa supeditada als interessos dels partits, i advoca per garantir la independència de l’entitat respecte als partits.

Que bona part del centenar llarg d’esmenes que es van debatre ahir giressin al voltant de l’autonomia i de la necessitat de tenir una estratègia pròpia demostra fins a quin punt hi ha malestar entre els socis per la suposada connivència de l’ANC amb els representants polítics, que creuen que és el principal problema de l’entitat. Altres esmenes parcials, que no van ser aprovades, proposaven que els membres del secretariat no poguessin entrar a les llistes electorals de manera directa, com ha anat passant en els últims temps amb els presidents i amb altres membres del secretariat.

Pressió als partits

Després de manifestar fa unes setmanes que no es tornarien a mobilitzar fins que hi hagués debat d’investidura, ahir l’ANC va anunciar que convoca una mobilització l’11 de març davant de les portes de Parc de la Ciutadella per exigir la formació de govern. “Ara necessitem un Onze de Setembre i només l’avançarem sis mesos”, va dir el coordinador de mobilitzacions de l’entitat, Francesc Cara, que va afegir: “Nosaltres ho vam començar i nosaltres ho acabarem”. En una línia similar, el coordinador de la comissió d’incidència política, Jordi Pairó, va considerar “lamentable” que les negociacions per formar govern faci ja dos mesos que durin i va obrir la porta a noves mobilitzacions per “empènyer” els partits per assolir aquest objectiu. “Si no assumim riscos els que som aquí, farem un trist favor als presos i els exiliats. La nostra lluita no pot ser només antirepressiva. Les persones que estaran al capdavant de l’ANC han de tenir molt clar que el seu camí potser també passa per la presó”, va advertir Pairó entre crits de “Ni un pas enrere” dels assistents.

Menys contundent però igual d’incisiu va ser el vicepresident Agustí Alcoberro: “Els objectius que ens vam marcar no s’han complert, però des de l’ANC estarem amatents per defensar la restitució del Govern i implantar la República”. Més enllà d’aquesta nova manifestació per a mitjans de març, l’entitat sobiranista prepara una “àmplia resposta jurídica” a la repressió de l’Estat i avui mateix posa en marxa el dejuni col·lectiu als Caputxins de Sarrià en una iniciativa que s’estendrà arreu del país.