Els presos polítics surten per primer cop de la presó amb el tercer grau

Els set presos de Lledoners –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez- han sortit aquest divendres al matí de la presó per anar a treballar i ja no tornaran al centre penitenciari fins dilluns, ja que podran passar el cap de setmana a casa. Les juntes de tractament de les presons van acordar aquest dijous que el tercer grau dels presos independentistes es fes efectiu aquest cap de setmana, de manera que els interns dormiran a la presó quatre dies i els altres tres a casa. A la sortida, tots han coincidit a dir que el tercer grau no és la llibertat i que, per tant, no hi ha res a celebrar. També s'han mostrat convençuts que la fiscalia recorrerà la decisió d'atorgar-los el tercer grau.

L'exconseller Jordi Turull s'ha referit al tercer grau com un "bocí de llibertat" tot i que no és la llibertat. El primer cap de setmana que surt de la presó, Turull ha admès que la justícia pot tombar el nou règim penitenciari dels independentistes empresonats. "El volem aprofitar al màxim. Veurem què dura perquè hi ha la fiscalia que actua amb termes d'escarment i venjança", ha afegit en una entrevista a Rac 1.

L'exconsellera Dolors Bassa, que ha sortit a dos quarts de nou del matí del Puig de les Basses, ha admès que està "molt contenta" de poder tornar a dormir a casa seva, a Torroella de Montgrí (Baix Empordà), després de 880 dies. Però per altra banda, també ha remarcat que és "conscient" que el tercer grau és un dret penitenciari i que, com la resta de presos, es mou en "la incertesa" perquè "això no acaba aquí i és un pas més". "A la presó la semillibertat no existeix; el que jo voldria és la llibertat", ha dit l'exconsellera a les portes del Puig de les Basses.

L'exconseller Josep Rull, a la sortida de la presó, ha manifestat que vol aprofitar el cap de setmana per estar amb la família i "menjar-me a petons els meus fills". "Vull intentar recuperar les hores, els dies i els anys que ens han robat de manera injusta per haver defensat pacíficament els nostres ideals", ha afegit.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio que "estem dempeus i resistir també és vèncer perquè l'embat de l'Estat ha estat i és persistent". Sobre la possibilitat que el Suprem tombi el tercer grau, Cuixart ha dit que "el tercer grau no és res, és un pas més, però no el definitiu" i ha afegit "la nostra prioritat no és sortir de la presó sinó defensar els drets col·lectius". Després de remarcar que l'Estat "no ha pogut acabar amb l'independentisme, amb el moviment cívic més important dels darrers anys", ha deixat clar que seguiran lluitant perquè "s'acabi tota la repressió, el retorn dels exiliats i per l'autodeterminació de Catalunya".