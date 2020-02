Els presos van rebre 2.300 visites d'autoritats a la presó abans del judici

Els nou presos polítics van rebre 2.300 visites d'autoritats a les presons catalanes durant el 2018, concretament, en el mig any que van estar en presó preventiva esperant el judici del Tribunal Suprem. La xifra l'ha donat el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, durant la seva compareixença a la comissió de Justícia del Parlament, recollida per Europa Press, i després que el diputat de JxCat Eusebi Campdepadrós li recriminés el "biaix ideològic" del ministeri públic en un informe de vigilància penitenciària que recollia com a situacions anòmales les manifestacions i les visites d'autoritats.

Bañeres, que ha comparegut juntament el tinent fiscal, Pedro Ariche, li ha respost que no hi ha cap biaix ideològic a la Fiscalia i que el fiscal de vigilància penitenciària va incloure la xifra de visites –que pot anar des d'un regidor o càrrec local fins al president de la Generalitat– perquè és un fet que "crida l'atenció" i pot alterar el règim de la presó.

Sobre l'oposició de la Fiscalia a concedir permisos penitenciaris als presos, com el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC i exdiputat de JxCat, Jordi Sànchez, i a l'aplicació de l'article 100.2, Bañeres ha defensat que la Fiscalia "no té cap altra missió que actuar d'acord com actuaria amb qualsevol altre intern". Així, ha detallat que per poder obtenir beneficis penitenciaris s'ha d'acceptar que s'ha comès el delicte i que no es reincidirà, a més d'afegir que "no és freqüent en penes llargues privatives de llibertat propiciar aquests permisos quan s'està començant a complir la pena".

De tota manera, ha negat que el fiscal busqui que els presos renunciïn a un "credo, ideologia o posició política". A més, en relació a la classificació dels presos i l'aplicació del 100.2, que permet flexibilitzar el règim penitenciari, ha afegit que, si es considerés que aquests interns ja estaven en condicions d'estar en llibertat, "el raonable hauria sigut un tercer grau".