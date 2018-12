Els presos en vaga de fam ja han perdut entre 3,5 i 7 quilos

La periodista i portaveu oficial dels presos polítics en vaga de fam, Pilar Calvo, ha explicat aquest dilluns que l'estat físic del presos és bo i que segueixen a la seva cel·la i fent feines comunitàries a la presó malgrat la pèrdua de pes i d'energia. A hores d'ara els presos han perdut entre 3,5 i 7 quilos en els entre set i deu dies que porten de vaga de fam. Jordi Turull va començar la vaga amb 74,6 quilos i n'ha perdut 6, uns valors molt similars als de Jordi Sànchez. Per la seva banda, Josep Rull la va començar amb 82 quilos i n'ha perdut 3,2, mentre que Quim Forn pesava 107 quilos i ara en pesa 7 menys. "És una persona amb una complexió més grossa i els serveis mèdics diuen que és normal i que a partir d'ara la seva pèrdua de pes serà equivalent a la dels seus companys", ha assegurat Calvo.

Sànchez i Turull porten deu dies en vaga de fam, mentre que la resta porten set dies sense menjar. "Prenen entre un i tres litres d'aigua al dia amb sals i minerals", assegura la portaveu: "Només en el cas de Jordi Turull s'ha utilitzat la glucosa, i Quim Forn ha requerit injeccions de cortisona per la lumbàlgia que tenia". Per la seva banda, afirma, Josep Rull ha deixat de prendre medicació per la hipertensió, perquè des que està en vaga ja no la necessita.

Segons explica Calvo, els presos continuen fent feines comunitàries a la presó, les quals els proveeixen d'alguns beneficis (com un vis-a-vis més al mes). Els altres presos que tenen el mateix destí que ells en els treballs comunitaris "els estan ajudant", explica Calvo, davant els primers signes d'esgotament físic. "Estan molt agraïts per aquesta actitud solidària dels presos perquè no perdin les compensacions" que es deriven d'aquesta feina, ha assegurat.

Mentalment, assegura la portaveu, Turull ha explicat en boca de tots que "cada dia que passa són més conscients de la situació i el que importa el que estan fent", i que si li haguessin preguntat per la seva situació actual fa anys l'hauria trobat "impensable". D'altra banda, els presos estan agraïts per les mostres de suport, "el millor aliment per a la moral", i defineixen el seu acte com "de màxima llibertat personal". "No volen que parlem de sacrifici sinó que veiem en ells un acte de llibertat individual i en grup per denunciar la vulneració de drets fonamentals", conclou.

Per la seva banda, Rull explica que "els àpats són el que trenca la disciplina del dia", i que no tenir-los converteix el dia en "pla i monòton". D'altra banda, afirma que "aquesta falta de tenir divisors de la jornada els aboca més a la lectura i altres coses per omplir el temps", ha recalcat Calvo. El que els costa més, diu, són "les nits, perquè comencen a tenir insomni de manera important i esperen a veure si això és efecte dels primers dies, perquè els està costant molt dormir".

Mantenen l'agenda de visites

D'altra banda, els presos estan mantenint de moment la seva agenda de visites, i continuen cadascú a la seva cel·la, perquè fins que no hi hagi una condició mèdica que ho requereixi no l'abandonaran, explica Calvo, que insisteix que els presos "tenen intenció de continuar la vaga de fam", que no té termini. De moment, també continuen treballant en la seva estratègia de defensa amb normalitat.

La portaveu ha recordat que avui és el 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans i n'ha citat diversos articles per reivindicar els drets dels presos polítics. "Les raons d'aquesta vaga de fam que porten a terme Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull i Joaquim Forn és el bloqueig dels seus nou recursos d'empara presentats", insisteix Calvo: "Fa més d'un any que es va presentar el primer i encara no s'ha rebut cap solució", afirma, i recalca que el que volen és "remoure les consciències dels independentistes i també dels no independentistes".

Pel que fa a les mobilitzacions dels CDR durant el cap de setmana passat, els presos rebutgen "expressar-se en cap sentit" perquè entenen que no poden "despistar-se" del seu objectiu: "la petició de no-violència". "Sempre han sigut defensors de la no-violència, i prova d'això és que han triat l'acte més emblemàtic de la no-violència", diu Calvo.