Montero dona per fet el fracàs dels comptes i critica el “xantatge” independentista

El debat de les esmenes a la totalitat als pressupostos generals de l’Estat ha arrencat aquest dimarts al Congrés, marcat pel judici als presos polítics, que s’havia engegat dues hores abans al Suprem, i amb un marcat to polític. Tot i que l’encarregada de defensar els comptes ha sigut la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, el to de la seva compareixença ha sigut més el d’un debat de política general que no un de pressupostari. La ministra ha repartit tant contra els partits independentistes, que han anunciat les seves esmenes a la totalitat, com contra les dretes de Cs i el PP, que també bloquejaran la tramitació d’uns pressupostos que, previsiblement, quedaran en paper mullat demà dimecres.

Montero ha assumit aquest fracàs i ha posat al mateix sac els independentistes i les dretes espanyoles, una estratègia que el president espanyol ha explotat els últims dies per establir el marc que li interessa de cara a les eleccions, on ocupa l’espai central entre el nacionalisme espanyol que vol regressions en el model territorial i els independentistes, que volen avenços. La ministra s’ha referit a l’inici del judici, i ha lamentat que la data del debat hagi coincidit amb la vista, cosa que segons ella “ha influït” en els vots independentistes. El to de Montero ha contribuït a instal·lar l’ambient de precampanya inaugurat dilluns, amb la filtració que Pedro Sánchez estudiava anticipar les eleccions al 14 d’abril. Tot i així, la ministra ha demanat a l’oposició que es guardés la “calculadora electoral” i s’avingués a tramitar els comptes.

Als independentistes, Montero els ha censurat que els hagin volgut sotmetre a un “xantatge” i ha insistit que l’executiu de Sánchez no acceptaria “sota cap circumstància” el dret a l’autodeterminació.

A menys de 24 hores de la votació al Congrés de les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha llançat dures crítiques al PDECat i a ERC que, si no hi ha un acord d'última hora, votaran 'no' als comptes de l'executiu del PSOE. Sánchez no ha fet declaracions davant la premsa a la seva arribada a l'hemicicle, on aquest dimarts s'ha fet el debat dels pressupostos, però s'ha expressat a través d'una sèrie de tuits en què acusava els partits sobiranistes de tenir "por" del diàleg. "Viuen millor en la confrontació", ha assegurat.

Dentro de la Constitución, el @PSOE propuso una comisión de política territorial en el Congreso y una Mesa de partidos catalanes en el Parlament. Las derechas nunca participaron. El independentismo nunca creyó en ellas. Viven mejor en la confrontación. Tienen miedo al diálogo. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de febrer de 2019

El portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha rebutjat les acusacions i ha assegurat que era Sánchez qui no volia aprovar els pressupostos. El diputat, a més, ha acusat el govern espanyol d'intentar que els partits independentistes donin suport als pressupostos -el seu vot és imprescindible per aprovar-los- amb el rumor d'eleccions. "No serà sota l'amenaça de les eleccions que s'aconseguirà retirar l'esmena a la totalitat", ha subratllat.

Defensa dels pressupostos

Tot i que Montero ha donat per fet que demà el Congrés tombaria els pressupostos, ha defensat els comptes i ha carregat contra els partits polítics que auguren una frenada del creixement i l'ocupació. "Les dades del quart trimestre del 2018, amb un creixement del 0,7% mentre l'eurozona no creixia, rebaten els arguments" del PP i Ciutadans, ha subratllat.

La ministra d'Hisenda ha recordat que són uns pressupostos socials "que fan avançar Espanya com a país més equitatiu i més igualitari", i ha destacat que són un gir respecte a les polítiques del govern del PP. Segons Montero, el projecte de pressupostos del PSOE "és als antípodes de les polítiques neoliberals que es van prioritzar durant la crisi".