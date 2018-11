Els comuns, sobre els pressupostos: "Una de les condicions que posarem al Govern és que escoltin les protestes"

El portaveu de Catalunya En Comú, Joan Mena, ha assegurat que una de les condicions que posen al Govern per aprovar els pressupostos de l'any que ve és que escoltin les protestes dels col·lectius mobilitzats. "Que deixin de menysprear els metges i els estudiants, que els escoltin i sortim del podi de les vergonyes", ha afirmat en una entrevista a Ràdio 4 poques hores abans de la primera reunió aquest dijous entre el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i representants de CatECP.

El portaveu de Catalunya en Comú ha defensat que la situació només es pot revertir amb l'aprovació d'uns pressupostos a l'alçada del que exigeixen les mobilitzacions que s'estan produint aquests dies. "El que nosaltres exigim és que el Govern surti d'aquesta bombolla on està tancat i resolgui els problemes dels catalans. Que escoltin les mobilitzacions i les puguin plasmar en uns pressupostos per a una Catalunya més justa, social, ecologista i feminista", ha resumit.

Segons Mena, no s'ha de vincular l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat i els de l'Estat però ha avisat que amb els 2.200 MEUR dels comptes a nivell espanyol seria "molt més fàcil" que a Catalunya hi hagués uns pressupostos socials. Si fins fa unes setmanes sempre posaven per davant els pressupostos de l'Estat abans de parlar dels de la Generalitat, els comuns van posar l'accent el passat 19 de novembre en una via per donar el seu 'sí' als comptes catalans sense necessitat que abans els partits independentistes avalin els números pactats entre el PSOE i Podem. Les condicions són difícils d'assumir per a JxCat i ERC: una reforma fiscal progressiva que implicaria tocar els impostos de successions i donacions, patrimoni i IRPF.





El Govern va explicar dimarts que portarà els pressupostos al Parlament quan tingui "encarrilat" un acord amb els grups parlamentaris perquè puguin superar el primer tràmit a la cambra amb el debat a la totalitat. En aquest sentit, tot i que d'entrada l'executiu no plantejarà una reforma fiscal en el projecte, es va mostrar disposat a negociar-ho amb els comuns i va negar que hi hagi discrepàncies entre els consellers sobre si apujar o no els impostos.

El portaveu de Catalunya en Comú ha explicat que fins ara no hi ha hagut converses amb el departament d'Economia i que no han presentat una proposta concreta i ha lamentat que s'ha arribat gairebé al desembre sense que el Govern hagi plantejat el seu projecte per al país.