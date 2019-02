Casado i Rivera obren la campanya cap a les generals burxant Sánchez pels pactes amb els independentistes

El rebuig del Congrés a tramitar els pressupostos de l'Estat aquest dimecres liquida el govern de Pedro Sánchez i dona el tret de sortida per a la campanya per a les eleccions generals. Amb tota probabilitat, el president del govern espanyol convocarà els comicis en les pròximes hores. El PP i Ciutadans, que es veuen més a prop de la Moncloa, han reclamat a Sánchez que convoqui els comicis com més aviat millor. Les dues formacions han retret al líder del PSOE les seves aliances amb el PDECat i ERC i la seva aposta pel diàleg amb els partits catalans.

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat que el 'no' del Congrés els comptes suposa el "final de trajecte" del govern socialista. "El que hi ha hagut avui és una moció de censura. És el moment de treure les urnes", ha assegurat. "Aquesta agonia ja no es pot allargar més. Espanya es mereix un govern millor tan aviat com sigui possible", ha asseverat. Casado s'ha autoproclamat com "la millor garantia" per a Espanya i aposta per un executiu que no necessiti ni els independentistes ni Podem.

Des de Ciutadans, el seu líder, Albert Rivera, també ha acusat els partits sobiranistes de tenir "influència" en la política estatal i ha retret a Sánchez que hagi negociat amb el president de la Generalitat, segons ha assegurat Rivera, el document dels 21 punts que havia presentat Quim Torra. "Els separatistes no poden tenir la clau de la governabilitat", ha dit. El màxim responsable de la formació taronja ha assegurat que Espanya necessita un govern per "frenar el separatisme" i unir els espanyols, per parlar del futur i no de Franco o de l'avortament".