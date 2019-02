Espanya decideix

L’independentisme era l’únic que podia donar oxigen a Pedro Sánchez, però ha decidit desentendre-se’n perquè considera que el cost de salvar-lo era més gran que el de deixar-lo caure. El temps dirà si aquesta era la millor estratègia, però del que no hi ha dubte és que ara és Espanya la que ha de decidir quin camí vol emprendre amb Catalunya: la repressió que representa la triple dreta o la via contemporitzadora encarnada pel PSOE de Pedro Sánchez (que no és tot el PSOE) amb el suport dels plurinacionals de Podem.

Les enquestes apunten que la pulsió autoritària és molt gran ara mateix, i en cert unionisme s’ha instal·lat una mena de wishful thinking consistent a creure que amb uns anys sense TV3 i controlant l’escola s’acaba amb el catalanisme, que és l’embrió de l’independentisme. És una recepta que ignora l’experiència del segle XX i menysté la capacitat de resistència catalana. Però cada generació d’espanyols tendeix a creure que, ara sí, ha trobat la solució per acabar amb el problema català.