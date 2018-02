Millet i Montull passen les primeres hores a presó a la zona d'infermeria

Els saquejadors confessos del Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull, han passat les primeres hores entre reixes al mòdul d'infermeria de la presó de Brians 1. L'Audiència de Barcelona va ordenar aquest dilluns el seu ingrés immediat al centre penitenciari perquè considerava que hi havia risc que poguessin fugir ara que ja hi havia una condemna de presó per ells i davant la possibilitat que disposessin de diners a l'estranger.

Millet va marxar dels calabossos de l'Audiència de Barcelona en ambulància cap a dos quarts de sis de la tarda. A Montull el van portar en un furgó policial. Una hora més tard aproximadament tots dos ingressaven a la presó de Sant Esteve de Sesrovires. Com passa amb tots els presos preventius, en el moment del seu ingrés van passar per un reconeixement mèdic i en base a criteris mèdics i d'accessibilitat -l'expresident del Palau té 82 anys i va en cadira de rodes i Montull en té 75- es va decidir ubicar-los a la infermeria del centre.

Les seves esposes -i en el cas de Montull també la seva filla Gemma, a qui el tribunal també va retirar el passaport i li va fixar compareixences periòdiques als jutjats aquest dilluns- van portar-los roba i altres objectes personals, tot i que no van poder-los visitar. S'hauran d'esperar als torns ordinaris de visita que s'obren a la presó.

El mòdul d'infermeria té els seus pròpis espais i això vol dir que els dos exresponsables del Palau, de moment, fan vida només amb els interns que es troben en aquella mateixa zona i no comparteixen espais comuns amb la resta de reclusos. Millet i Montull tenen la seva pròpia cel·la i dormen separats.

Ara els professionals de la presó valoraran en quin espai se'ls ubica definitivament. Actualment als centres penitenciaris de la Generalitat no hi ha cap geriàtric -n'existia un a la ja desapareguda presó de la Model-. Però atenent als mateixos criteris mèdics i d'accessibilitat que han portat a ubicar Millet i Montull a la infermeria, els responsables de la presó valoraran on han d'estar-se en funció també dels programes de tractament que haguessin de seguir.

De moment, la defensa de Millet i Montull té previst recórrer l'empresonament. Aquesta no és la primera vegada que els exresponsables del Palau trepitgen la presó. De fet, les instal·lacions de Sant Esteve Ses Rovires no són desconegudes per cap dels dos: L'estiu del 2010 Millet i Montull van estar 13 dies a la presó de Brians 2. La jutge que investigava el cas de l'hotel del Palau va ordenar el seu ingrés preventiu per por que poguessin contaminar altres testimonis de la investigació. En aquell moment, Millet tenia 75 anys i Montull, 68. La seva estança va ser força diferent a l'actual: Millet i Montull van compartir cel·la, van comprar una televisió a l'economat que finalment Millet es va endú a casa.