Una de les professores del màster de Casado diu que no recorda "res" sobre el líder del PP

Jornada clau en la investigació judicial sobre el màster de Pablo Casado a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC). La professora Alicia López de los Mozos ha manifestat aquest dijous davant la jutge que porta el cas al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que no recorda "res" del president del PP, Pablo Casado, ni si va assistir a classe, ni els expedients de qualificació, ni absolutament res relacionat amb la promoció 2008-2009 de la URJC. Fonts jurídiques han informat que López de los Mozos ha parlat en aquests termes durant la seva declaració en qualitat d'investigada davant la titular del jutjat d'instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, dins la peça C, referent al màster del líder popular, que avui té un dia clau amb la declaració de sis investigats i quatre testimonis.

La professora va ser la suposada presidenta del tribunal del treball de fi de màster de l'expresidenta regional Cristina Cifuentes, que va assegurar que la seva signatura va ser falsificada en l'acta d'avaluació, si bé en aquesta peça separada la compareixença de la professora es deu al fet que ella va aprovar un els únics quatre treballs que Casado assegura que va lliurar per obtenir el títol. Però en la seva declaració ha dit una vegada i una altra que no recorda si va qualificar Pablo Casado perquè bàsicament no recorda cap alumne del curs 2008-2009 del màster de dret autonòmic de la URJC.

Tampoc recorda si Casado va assistir a classe o no, perquè no li consta que el màster fos presencial, com tampoc que s'hagués de fer i defensar un treball final per obtenir el títol, ja fos un treball de fi de màster (TFM) o una tesina.

Tampoc recorda les convalidacions

A propòsit de les convalidacions, la professora ha tornat a llançar evasives i ha manifestat que no recorda res dels expedients que certifiquen les convalidacions d'assignatures, que en el cas del líder del PP van ser 18 de les 22 matèries que figuraven en el màster. Segons les mateixes fonts, la seva declaració ha aportat poc a la causa atès que s'ha limitat a contestar amb un "no ho recordo" a pràcticament totes les qüestions. El que sí que ha recordat la professora és que no té res al seu correu electrònic relacionat amb aquella promoció perquè ho va esborrar tot.