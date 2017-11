La "tensió" de cara al 21-D provoca la fi del pacte de govern a Sant Cugat entre el PDECat i PSC

La situació política que viu Catalunya s’ha cobrat la fi d’un altre acord de govern. Aquesta vegada ha sigut a Sant Cugat del Vallès, on el PDECat-Demòcrates de Mercè Conesa i el PSC han decidit suspendre el pacte assolit ara fa 10 mesos de cara a la “tensió” política que, afirmen, podrà tenir la campanya electoral del 21 de desembre. La decisió va ser presa divendres passat en una reunió entre Conesa i el fins ara tinent d’alcalde i únic regidor socialista a Sant Cugat, Pere Soler, amb l’objectiu de fer “prevaldre” la governabilitat de la ciutat. No obstant això, Soler es compromet a donar suport al govern en tots els compromisos assolits prèviament, així com als pressupostos de l’any vinent, i les dues formacions no descarten aixecar la suspensió de l’acord després de les eleccions.

“El 21-D ha sigut clau per prendre aquesta decisió, perquè entenem que durant la campanya hi pot haver una tensió important”, ha afirmat Conesa, que ha assegurat que aquesta mesura és “la millor per a la salut” de la governabilitat de la ciutat. Per la seva banda, Soler ha explicat que el govern local ha intentat “aïllar-se del clima polític nacional” però que la realitat “ens ha envaït”. “Les tensions al carrer, els insults i la pressió mediàtica han influït a l’hora de prendre aquesta decisió”, ha sentenciat Soler. De fet, al llarg de les últimes setmanes les dues formacions han rebut pressions per part d’altres partits locals i també de la ciutadania, tant al carrer com a les xarxes socials, perquè trenquessin el pacte de govern després del suport dels socialistes a l’aplicació del 155.

Tot i això, Conesa ha defensat el paper dels socialistes a escala local amb relació als fets ocorreguts des del referèndum. “El PSC de Sant Cugat ha condemnat les càrregues policials de l’1 d’octubre, l’empresonament del Govern, de Jordi Cuixart i de Jordi Sànchez i s’ha posicionat contra el 155”, ha afirmat Conesa davant de Soler, que ha afegit que “no comparteix” les actituds “desproporcionades” de la Fiscalia General de l’Estat. Tant el PDECat-Demòcrates com el PSC han destacat que l’acord de govern ha funcionat de manera “excel·lent” aquests últims deu mesos.

Soler seguirà al PSC

Tot i haver-se mostrat crític amb l’aplicació del 155 i les accions que l’Estat ha dut a terme a Catalunya, Pere Soler ha afirmat que no abandonarà el PSC, partit on milita des de fa 35 anys. “El meu partit és la meva bandera”, ha explicat Soler. “Demano respecte i reprovo les actituds d’intolerància i incivisme que hem vist envers les formacions no independentistes”, ha afegit.

D’altra banda, Conesa i Soler han assegurat que no han rebut pressions dels seus partits a escala nacional. La sortida del PSC farà que el PDECat-Demòcrates governi ara en solitari amb els seus 11 regidors, dels 25 que té el ple municipal. La mateixa Conesa assumirà la cartera de Polítiques Territorials que tenia fins ara Soler, mentre que la tinent d'alcalde, Joana Barbany, assumirà la d'Ocupació. El canvi en el cartipàs serà ratificat en el ple municipal del 20 de novembre.