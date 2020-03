La crisi provocada pel coronavirus no afecta les perspectives electorals del PSOE

És molt d'hora per valorar si la gestió de la crisi sanitària que està fent el govern espanyol tindrà algun efecte sobre les perspectives electorals dels dos socis de govern o sobre els partits de l'oposició. De moment, el Baròmetre del Centre d'Estudis Sociològics (CIS) del mes de març apunta que al PSOE la demoscòpia li continua somrient: puja un punt respecte el febrer i s'enfila fins el 31,9% en estimació de vot. La situació és a la inversa per a Podem, que baixa set dècimes fins el 12,9%. Ara bé, cal remarcar que l'enquesta, elaborada entre l'1 i el 13 de març, no té en compte la declaració de l'estat d'alarma -que es va acordar el 14 de març- ni les mesures més restrictives que s'han pres des d'aleshores.

El PP talla la dinàmica negativa dels últims baròmetres i remunta set dècimes fins el 19,6%, encara molt lluny de les xifres socialistes. Qui més puja és, però, Vox gairebé un punt i mig fins el 14,8% i es consolida en la tercera posició mentre que Cs torna a retrocedir més d'un punt i es col·loca amb el 7,2% dels suports.

A Catalunya, ERC (2,4%) dobla en suports a JxCat (1,2%) malgrat que totes dues formacions en perden. Els republicans cauen nou dècimes en estimació de vot i els postconvergents en perden sis. Pel que fa a la CUP també perd cinc dècimes fins a situar-se en el 0,5% del total de vot estatal. El cas dels tres partits independentistes és curiós perquè són els únics en tota l'enquesta als que perjudica la 'cuina' del CIS. De fet, en intenció directa de vot -la resposta espontània dels enquestats- tant ERC com JxCat mantenen els resultats del baròmetre del mes de febrer i la CUP només perd dues dècimes.

L'enquesta pronostica que el PNB aconseguiria un 1,5% dels suports totals si es fessin avui les eleccions i Bildu i Més País obtindtrien l'1,2% dels vots. Completen la llista el Pacma també amb l'1,2%; el BNG amb el 0,6%; Navarra Suma i Coalició Canària amb el 0,4%; i Terol Existeix i el Partit Regionalista Càntabre amb el 0,1% dels vots. En cap dels casos es garanteix la presència al Congrés dels Diputats perquè el CIS no fa una estimació dels escons que ocuparien.

Pedro Sánchez, el líder millor valorat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, continua sent el líder estatal més ben valorat i, com és habitual, no hi ha ningú que arribi a l'aprovat. Sánchez és qui més s'apropa amb una nota mitjana del 4,4, i el seu vicepresident Pablo Iglesias comparteix la segona posició amb el líder de l'oposició, Pablo Casado, tots dos amb un 3.5. També se situen en xifres similars el coordinador general d'IU i ministre de Consum, Alberto Garzón (3,4), la presidenta de Cs, Inés Arrimadas (3,3), i el líder de Més País, Iñigo Errejón (3,3). Tanca la llista el líder de Vox, Santiago Abascal (2,3), l'únic del rànquing que de moment ha donat positiu per coronavirus.