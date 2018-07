Una ona de so de punta a punta de la Diagonal per reivindicar l'1-O: la proposta de les entitats per a la Diada

Una ona de so creixent al llarg de 38 trams de manifestació per l'avinguda Diagonal que representi la força de la gent que va fer possible l'1 d'octubre. Aquesta és l'aposta de les entitats independentistes per a l'Onze de Setembre i que han presentat aquest divendres en una roda de premsa al Palau Robert. La 'performance' començarà amb un silenci que es trencarà a les 17.14 hores de la tarda, moment que sonarà un petard que donarà el tret de sortida a un clam que arrencarà al tram 37, a l'altura del carrer de Castillejos. A partir d'aquest moment, voluntaris de l'ANC aniran marcant el ritme i progressivament els assistents de cada tram hauran d'anar fent sentir la seva veu i alçant les seves banderes i pancartes fins arribar a la zona de l'escenari, ubicat a l'altura de Palau Reial.

El símbol del crit és representar la força de la gent que va fer possible l'1 d'octubre i que ha de servir per fer la República Catalana. Així s'ha descrit en un vídeo que han emès les entitats en l'acte de presentació. "Després de tot el que hem viscut, ¿on ens trobem? Cap on anem? On ens porten? Diferents persones cridant. No permetis que ningú silenciï la teva veu. Aquest Onze de Setembre reclama el mandat de l'1-O, perquè vam defensar l'1-O, ens la vam jugar i vam guanyar. Ara fem la República. Si amb la nostra força vam fer l'1-O, ara fem la República. Depèn de nosaltres que sigui realitat", diu el vídeo, on apareixen diferents persones cridant.

La coordinadora de mobilització de l'ANC, Elisenda Romeu, ha explicat que serà una manifestació "clàssica i austera", i la presidenta de l'entitat, Elisenda Paluzie, ha anotat que aquesta vegada no hi haurà murals que indiquin quines proclames s'han de cridar. "No hi haurà missatges dirigits per l'ANC", ha assenyalat, i ha destacat que la intenció és fomentar les "veus lliures".

Paluzie ha defensat que la manifestació sigui "un punt d'inflexió" i doni "força" per afrontar una tardor "molt complicada" en què probablement hi haurà l'inici del "judici de la vergonya" contra els dirigents independentistes al Tribunal Suprem. "Sense oblidar les causes obertes a l'Audiència Nacional amb la cúpula dels Mossos i al jutjat 13 de Barcelona", ha apuntat. En la mateixa línia, la vicepresidenta d'Òmnium Cultural, Marina Llansana, ha remarcat que la Diada també ha de servir per reivindicar que a l'estat espanyol "no hi ha separació de poders" i que la justícia europea està desmuntant el "relat de l'espanyola". "Estan deixant en ridícul les teories del jutge Llarena", ha apuntat.

Tot i això, Paluzie ha fet una crida a posar "els objectius polítics sobre la taula" i a intentar que la repressió política "no condicioni fins al punt que deixem de lluitar". En aquest sentit, Paluzie ha volgut interpel·lar els partits, als quals ha instat a deixar-se de "baralles estèrils" i es posin a treballar per "teixir estratègies guanyadores".

L'experiència de l'1-O

La roda de premsa ha comptat amb la presència de diferents persones que van tenir un protagonisme durant el referèndum de l'1 d'octubre: Roger Español, que va perdre un ull a causa de l'impacte d'una bala de goma; el director de teatre Joan Lluís Bozzo, que va obrir un col·legi electoral l'1-O, i l'economista Jaume Ventura, que va ser president de mesa. Español ha volgut recordar els familiars dels presos polítics i ha fet una crida als Mossos d'Esquadra perquè portin visible la identificació durant la Diada en el cas que hi hagi accidents i sigui més fàcil tirar endavant procediments judicials, contràriament al que ha passat amb l'1-O.

Les entitats també han presentat la pàgina web en la qual els assistents a la Diada s'hauran d'inscriure per formar part d'un tram. El portal és 'Diada.assemblea.cat'. En el mateix acte de presentació, els tres convidats i els representants de les entitats han registrat les primeres inscripcions i han donat per engegat el termini.