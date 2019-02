De "fer efectiva" l'autodeterminació a la mediació internacional: els 21 punts que Torra va plantejar a Sánchez

El Govern ha difós aquest dimarts el document de 21 punts que el president, Quim Torra, va traslladar al cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, en la reunió al Palau de Pedralbes del 20 de desembre. De fet, l'ha traslladat als grups parlamentaris –JxCat, ERC, el PSC i els comuns– que han assistit al Palau de la Generalitat a la taula de diàleg entre partits catalans. En aquest document, l'executiu català insta les forces polítiques espanyoles a fer un "pacte d'estat" per resoldre el conflicte amb la majoria parlamentària independentista que es basi en tres eixos: una resposta democràtica per a Catalunya, la regeneració democràtica i la "desfranquització" d'Espanya.

Dins d'aquests àmbits l'executiu fa observacions concretes:

"No es pot governar contra Catalunya".

Reconèixer i "fer efectiu" del dret a l'autodeterminació.

Abandonar la via judicial en contra dels líders independentistes, tot i que reclama que sí que s'investiguin els "abusos policials i econòmics exercits contra el poble de Catalunya".

"Posar fi a la complicitat de cossos policials i aparell judicial amb la ultradreta".

"Garantir" la separació de poders, la "independència judicial" i l'exercici de drets fonamentals.

"Frenar el deteriorament de la imatge d'Espanya al món".

"La indolència amb el feixisme i la impunitat amb les actituds feixistes té relació directa amb la impunitat dels crims del franquisme".

També exposen que s'ha d'emprendre un "procés explícit de desfranquització" i un debat sobre la monarquia.

La nul·litat dels judicis franquistes.

Fer una política "efectiva de fosses comunes".

Aquest decàleg de propostes va ser entregat per Torra a Sánchez en la reunió que els dos governs van mantenir el 20 de desembre al Palau de Pedralbes de Barcelona, tot i que la seva existència no va transcendir fins uns dies després. En aquell moment, va ser el mateix cap del Govern qui va fer públics els punts explicant els tres que, al seu parer, eren els més rellevants: crear una comissió internacional per mediar entre els governs de Catalunya i d’Espanya i resoldre les discrepàncies sobre el dret d’autodeterminació; "la desfranquització d’Espanya i l’aïllament del feixisme i la ultradreta", i "la regeneració democràtica i l’ètica política".

El govern espanyol va dir que respondria "en el seu moment" a les propostes de Torra, si bé des de la Moncloa van deixar clar que la llista "políticament no té cap validesa" perquè no va ser pactada entre els dos executius. Poc després va ser Sánchez qui s'hi va referir, qualificant els 21 punts de "monòleg".