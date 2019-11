Una quarantena d'eurodiputats demanen a la nova Comissió Europea que faci de mediadora en el conflicte català

El mateix dia que l'han ratificat com a presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen ja té sobre la taula una carta que li reclama actuar en l'afer català. Una quarantena d'eurodiputats, principalment del grup dels Verds/ALE però també de l'Esquerra Unitària, algun del grup socialista i també dels conservadors reformistes (on hi ha Vox), li han enviat una missiva en què demanen que el nou executiu comunitari faci de mediador per trobar una solució política a Catalunya. També li demanen que asseguri que a Espanya es respecten els drets fonamentals i que tingui en compte els pronunciaments d'organismes internacionals que demanen l'alliberament dels presos polítics.

La missiva està encapçalada per l'eurodiputada d'ERC Diana Riba en nom dels eurodiputats electes Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín, i promoguda per la Plataforma UE-Catalunya diàleg. S'hi s'exposen les conseqüències de la sentència del Procés, que ha suposat penes de fins a 100 anys de presó conjuntament per als nou polítics i activistes independentistes. També es recorda que 2,3 milions de persones van acudir a les urnes l'1 d'octubre del 2017 i que "1.066 van resultar ferides per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil". Tot seguit, recorda els diferents pronunciaments que organitzacions internacionals han fet arran tant del referèndum com de la sentència. La carta es refereix a entitats com Human Rights Watch o l'Organització Mundial Contra la Tortura, que va condemnar "l'ús excessiu de la força per dispersar protestants pacífics" en les protestes del novembre i va demanar al 2018 l'alliberament immediat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. També recorda la crida del grup de treball sobre detencions arbitràries de les Nacions Unides o EuroMed Rights.

Argumenten que es tracta d'un "afer intern europeu" que, per tant, "hauria de comptar amb una solució liderada per Europa", i critiquen el "silenci" dels líders europeus: "Si no podem defensar els drets humans dins Europa, perdrà tota la raó de ser i haurà de deixar d'alliçonar altres països". La crida a la nova Comissió Europea, ratificada aquest mateix dimecres i en què Josep Borrell és un dels representants destacats, és clara: