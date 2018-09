El govern espanyol veu "agosarat" que Torra vagi al Congrés abans que al Parlament

El govern espanyol recela de la invitació d'Ana Pastor a Quim Torra perquè expliqui el seu projecte polític al Congrés. Aquest és el punt de vista que ha expressat la delegada de l'executiu de Pedro Sánchez a Catalunya, Teresa Cunillera, que en una entrevista a Catalunya Ràdio ha qualificat d'"agosarat" que Pastor convidi el president de la Generalitat a la cambra baixa espanyola sense que abans "hagi fixat posició" al Parlament. En aquest sentit, Cunillera ha criticat que Torra esbossés la situació política en una conferència al TNC en lloc de fer-ho a la cambra catalana.

Cunillera, que ha "intuït" que la proposta és una iniciativa personal de Pastor al marge de Pablo Casado, ha vist convenient també que Torra no acudeixi al Congrés fins que no s'hagi reunit per segona vegada amb Pedro Sánchez aquesta tardor. Així, Cunillera deixava entreveure la voluntat de l'executiu espanyol de capitalitzar el diàleg amb la Generalitat. De fet, també ha tret pit de la gestió de Sánchez a la Moncloa quan encara no s'han complert cent dies des que va fer fora Mariano Rajoy i ha destacat que "ha posat sobre la taula proposes". Tot i que la proposta de votació d'un nou Estatut ha sigut rebutjada per la Generalitat, Cunillera no ha volgut tirar la tovallola: "Quan poses sobre la taula un paper, una proposta, és normal que l'altre posi sobre la taula el seu i que estigui als antípodes. Doncs asseguem-nos. Si no ho fem no resoldrem res", ha afegit.

També ha volgut posar en valor els primers mesos de govern socialista la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que en una entrevista a TVE ha assegurat que aquest mes de setembre "es començaran a veure els canvis" de la política de l'Estat cap a Catalunya. Batet ha assenyalat que s'està treballant en els recursos del Tribunal Constitucional contra les lleis catalanes aprovades pel Parlament –aquest dijous a la tarda Elsa Artadi es reuneix amb el secretari d'estat de Política Territorial, José Ignacio Sánchez Amor, per aquesta qüestió– i també ha assegurat que en els pressupostos generals de l'Estat "hi haurà un canvi significatiu" en la inversió pública a Catalunya.