¿A què es dediquen els alcaldes quan deixen la política?

Alguns han convertit les institucions en la seva professió. D’altres han preferit que només fos una etapa de la seva carrera. I encara n’hi ha a qui se’ls ha truncat el projecte després de perdre les eleccions. Els uns i els altres, però, saben que tard o d’hora afrontaran una vida fora de la política

Carles Escolà Exalcalde de Cerdanyola L’article 46 de l’Estatut dels Treballadors regula les excedències, que seran forçoses (dret a la conservació del lloc de treball) en cas de “designació o elecció d’un càrrec públic que impossibiliti l’assistència a la feina”. Després de quatre anys com a alcalde per Guanyem Cerdanyola, Carles Escolà va perdre les eleccions del maig i va demanar reincorporar-se com a informàtic de l’empresa química Polycasa, una multinacional amb seu a Montcada i Reixac. “El matí del 5 de juny vaig parlar amb l’empresa, vam pactar que m’hi reincorporaria el 2 de setembre i a la tarda vaig anunciar la meva renúncia com a regidor”, afirma. El 31 de juliol, quan pensava que hi anava a signar les condicions pactades després de l’excedència forçosa, es va trobar amb un acomiadament sobre la taula: “L’explicació de l’empresa -que no ha volgut respondre a les preguntes de l’ARA-és que no té un lloc de treball per a mi, però l’Estatut dels Treballadors l’obliga a tenir-lo”. Aquell mateix dia es va posar en contacte amb el Col·lectiu Ronda i ha demandat l’empresa, a qui exigeix la nul·litat de l’acomiadament, la reincorporació i una “sanció exemplar”. “Estan vulnerant drets fonamentals, com la participació política i, depèn de com, la llibertat ideològica”, assegura. El 2 d’octubre tenen cita a Sabadell per a una sessió de conciliació abans que arribi el judici.

Jordi Hereu Exalcalde de Barcelona Tot i haver guanyat les primàries del seu partit, en les eleccions del 2011 es van complir els pronòstics i Xavier Trias li va guanyar l’alcaldia. Jordi Hereu va deixar la política i va començar de zero. “Em vaig fer autònom”, explica. Set anys després és un dels socis principals d’una consultora que es dedica a assessorar ciutats d’arreu del món. “O em reenganxava al món privat amb 46 anys o hauria acabat tenint molts problemes”, reflexiona. No ha deixat mai d’implicar-se en el PSC, però no ha tornat a optar a cap altre càrrec institucional. Fa poc s’ha incorporat al consell assessor d’AENA, que presideix l’exdiputat socialista Maurici Lucena.

Anna Pagans Exalcaldessa de Girona Era professora d’institut quan li va arribar l’opció de passar a ser regidora del PSC el 1991: vint anys a l’Ajuntament, els últims deu fent d’alcaldessa, fins que als 59, uns mesos abans de les eleccions del 2011, va decidir que ho deixava. “Vaig demanar el reingrés al meu institut”, rememora. No s’hi va acabar incorporant perquè li va sorgir l’opció de fer una comissió de serveis a la universitat, on, per arribar-hi, cada dia havia de passar per davant de l’ajuntament. Un any després es va jubilar i avui recorda amb orgull el final de la seva trajectòria. “La decisió no la van prendre ni els electors ni el meu partit”.

Neus Lloveras Exalcaldessa de Vilanova i la Geltrú Entre el 1985 i el 2011 va treballar de directora financera de la seva pròpia empresa. “Vaig demanar excedència perquè sempre vaig pensar que la política seria un interval”. Ara, després de vuit anys d’alcaldessa (CiU) i d’una etapa al Parlament i al capdavant de l’AMI, ha tornat a l’empresa com a responsable de relacions externes. “Tinc 56 anys i, si n’estàs més de vuit fora de la teva professió, és molt difícil tornar”, explica tot celebrant haver recuperat els caps de setmana.

Sergi Mingote Exalcalde de Parets del Vallès Set anys de regidor i set més d’alcalde (PSC) fins que l’any passat va dir prou. “La decisió la vaig prendre ara fa vuit anys”, explica Sergi Mingote, que en els últims 400 dies ha fet el cim de set de les muntanyes més altes del planeta i aquests dies afronta el Dhaulagiri (8.167m). Pretén batre el rècord Guinness pujant els catorze vuit mils en només 1.000 dies. “Quan acabi tornaré a la meva feina de funcionari a Granollers o em dedicaré a alguna altra cosa”, assenyala.