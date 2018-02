El govern espanyol adverteix que impugnarà qualsevol resolució del Parlament que sigui contrària a la llei

Advertència del govern espanyol un dia abans del ple al Parlament en què s'aprovarà la resolució per reivindicar la legitimitat de Carles Puigdemont com a president. Després que la CUP hagi presentat una esmena al text en què demana que es ratifiqui l'1-O i la proclamació de la República, el ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha deixat clar que l'executiu de Mariano Rajoy estarà molt "atent" al ple d'aquest dijous a la cambra catalana i que s'impugnarà qualsevol acord que sigui contrari a la llei. "Si fan el que han de fer, ningú tindrà cap problema i ningú impugnarà res", ha assenyalat, per després advertir la cambra catalana que, si fa alguna acció que desborda el marc legal o les seves competències, l'"obligació" del govern serà recórrer-la.

En el cas d'una declaració "política" sense "efectes sobre tercers" -com seria el reconeixement de la legitimitat de Puigdemont-, doncs, l'executiu central no emprendrà accions legals. "Podrem estar-hi més d'acord o menys, però com que no passa d'aquí, no té sentit portar-ho davant d'un tribunal", ha apuntat. El ministre, en tot cas, no s'ha estat d'opinar que "la feina d'un Parlament no és restituir la legitimitat de ningú, sinó aprovar normes i lleis, i realitzar l'activitat política d'una comunitat autònoma".

Contra els llaços grocs als edificis públics

En paral·lel, Catalá ha afirmat que és partidari de retirar d'edificis públics de Catalunya els llaços grocs en protesta per la presó d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els Jordis. Segons ha argumentat, el llaç groc en façanes o finestres d'alguns edificis oficials com l'Ajuntament de Barcelona i algunes conselleries no hi hauria de ser ja que no tots els catalans estan d'acord en el que aquest símbol representa. I ha afegit: "No hi ha presos polítics per molt que uns pocs s'entestin a dir-ho, i no hi hauria d'haver aquests símbols en edificis que són de tothom". El ministre ha admès, això sí, que no sap quin seria el procediment per retirar els llaços.