El que no diu Riera

La CUP té tot el dret a defensar la unilateralitat i la desobediència per materialitzar la República. Però, a més de les apel·lacions genèriques a “no acatar” i acusacions velades de covardia als que no ho comparteixen, caldria explicar quines són les conseqüències d’aquesta via, que ara coneixem bé. El discurs d’ahir de Carles Riera tindria més credibilitat si hagués afegit que per fer caure l’estat espanyol potser cal omplir les presons espanyoles d’activistes catalans (aquesta va ser la via de Gandhi contra l’Imperi Britànic), que potser s’hauria de paralitzar l’economia i estar disposat a assumir-ne els costos, i que tot això s’hauria de fer amb la meitat de la població en contra i sense cap garantia d’èxit. Això seria el més sincer i també el més transparent, això que sempre defensa la CUP.