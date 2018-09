Torra diu que la independència només és possible per la via "pacífica" però "inaturable"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha remarcat aquest dissabte des de Juneda (les Garrigues) que la independència de Catalunya només es possible per la via "pacífica" però "inaturable que cal emprendre". Ho ha dit des del nou parc U d'octubre del municipi garriguenc, el primer que inaugura amb aquest nom des que va ser nomenat.

Quan queda tot just un mes per a la commemoració de l'1-O, el president ha donat a conèixer el seu desig que la tardor sigui "d'unitat, fraternitat i de diàleg" però, sobretot, de "defensa dels nostres drets civils, socials i nacionals com a país; aquí és on hem de posar l'accent", ha sentenciat.

Torra ha pronunciat un discurs en què ha remarcat que el parc U d'octubre de Juneda "representa el que vam votar aquell dia. Vam votar per generacions de catalans que van lluitar pel que lluitem nosaltres, pel país millor que somiem, per nosaltres i pels nostres fills". A més a més, ha afegit que l'1 d'octubre vam votar "per donar-nos una oportunitat" i per això és "més que una data". En aquest sentit, ha afirmat que la data que commemorarà Catalunya d'aquí justament un mes "és el punt en què Catalunya decideix convertir-se en un poble constituent que no s'aturarà fins a assolir la seva llibertat".

Torra s'ha referit també a la tardor plena d'esdeveniments que està a punt d'arribar. Així, el president ha destacat el seu desig que aquesta sigui "d'unitat, fraternitat, i diàleg però, sobretot, de defensa dels nostres drets, civils, socials i nacionals com a país". Ha afegit que els catalans no "podem anar en contra de les nostres consciències i no podrem acceptar unes sentències de judicis injustos", pel que fa a la causa judicial oberta per l'1 d'octubre.

El president ha convidat a tothom a la manifestació de l'11 de setembre, la que diu que serà la "més important de les que hem de celebrar" i ha convidat la ciutadania a fer una marxa pels drets "civils, socials i nacionals". Quim Torra ha encoratjat la gent a encarar el futur amb "esperança, sacrifici, coordinació i organització", però també "junts i alegres" recordant paraules de Muriel Casals. "Hem de tenir tota la determinació i estar disposats a tots els sacrificis", ha remarcat Torra, afegint que "sempre amb la mà estesa al diàleg i la negociació". "No ho podem fer d'una altra manera, som catalans", ha puntualitzat. Torra també ha dit que els presos sortiran de les presons i els exiliats tornaran i que el poble de Catalunya serà "lliure".