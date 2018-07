Rajoy no participarà en la votació de les primàries per escollir el seu successor al PP

Mariano Rajoy no participarà avui en la votació dels precandidats per escollir el seu successor al capdavant de la presidència del PP, ja que tots han sigut lleials col·laboradors seus i considera que "no seria just" privilegiar-ne "un d'ells per sobre dels altres".

María Dolores de Cospedal, Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández i Elio Cabanes són els aspirants a presidir el PP, encara que després de la primera ronda d'avui només en quedaran dos.

"Tal com va avançar davant la junta directiva nacional, Mariano Rajoy considera que no seria just per la seva banda privilegiar un precandidat sobre els altres, atès que tots han sigut lleials col·laboradors seus durant la seva etapa al capdavant del partit i del govern [espanyol]", segons el PP, que avui afronta una jornada de votació en 1.096 seus repartides arreu del territori espanyol.

En qualsevol cas, Rajoy celebra que la campanya "s'hagi desenvolupat de manera exemplar, i per això felicita els precandidats, els seus equips, el comitè organitzador del congrés i les diferents organitzacions territorials per la mobilització de tota l'organització del PP en multitud d'actes durant aquests dies", conclou.