Torrent demana un informe als lletrats després de ratificar a la mesa la delegació de vot dels diputats de JxCat

La mesa del Parlament ha rebutjat aquest dilluns a la tarda les peticions de reconsideració de Cs, PSC i PP sobre la delegació de vot dels diputats suspesos de JxCat, ratificant així l'acord de dijous passat entre ERC i la llista de Puigdemont. No obstant això, el president del Parlament, Roger Torrent, ha demanat a petició del PSC un informe als lletrats sobre els escrits de delegació registrats per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull. Un informe que no va demanar dijous passat quan li va sol·licitar el líder socialista, Miquel Iceta, però que sí que ha encarregat ara i que podria arribar abans de la pròxima reunió de la mesa, prevista per demà a les 12 hores.

De ser així, caldrà veure si el contingut de l'informe modifica el criteri del president de la cambra. Cal tenir en compte que els lletrats ja han deixat clar, verbalment -ho van fer dijous i ho han reiterat a la reunió d'aquest dilluns-, que no avalen la fórmula de JxCat per abordar la suspensió dels diputats, en considerar que contravé la interlocutòria del Tribunal Suprem. És per això que el PSC enviarà aquesta mateixa tarda un recurs d'empara al Tribunal Constitucional contra la delegació de vot dels diputats processats de JxCat, tal com ha anunciat al migdia.

Recollint el criteri dels lletrats, la portaveu socialista al Parlament, Eva Granados, ha advertit que l'eventual delegació de vot "fraudulenta" dels diputats processats de JxCat podria deixar totes les votacions a la cambra "viciades de nul·litat". Caldrà veure si la situació es resol abans d'aquest dimarts a les 15 hores, quan està previst que comencin les votacions del debat de política general de la setmana passada.