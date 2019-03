Colau retreu als "rancis" de la ultradreta que propaguin l'odi i la pèrdua de drets

'A Barcelona l'amor guanya l'odi'. És el lema que presideix l'escenari aixecat a la ronda Sant Antoni des d'on s'ha dut a terme aquest migdia una celebració "a la vida i a la diversitat" en una resposta contundent a l'acte d'ultradreta que es feia a poca distància. La festa per contraprogramar la convocatòria de Vox a la plaça Espanya reivindicava la llibertat d'expressió i la ciutat oberta que és Barcelona per sobre de les actituds dels que volen promoure l'odi.

L’alcaldessa de Barcelona i líder dels comuns, Ada Colau, ha pujat a l'escenari per anunciar que els "rancis" que han arribat aquest dissabte a Barcelona volien que la ciutat i el país "torni al No-Do i al blanc i negre". "Busquen contagiar-nos del seu odi però no passaran", ha reivindicat en el seu discurs davant centenars de persones que s'aplegaven a la festa reivindicativa impulsada per moviments com Women's March Barcelona i Devermut.

Colau ha defensat la diversitat de la ciutat com un "tresor" perquè la fa millor, i ha cridat a defensar-la sortint al carrer a protegir aquests valors per sobre dels que volen trepitjar-los.

S'han succeït intervencions de col·lectius feministes, LGTBI i d'immigrants, que han fet bandera de les llibertats i els drets ciutadans conquerits i de la necessitat de defensar-los per damunt de tot. Entre els participants també han destacat les intervencions de l'advocada Laia Serra i del fundador de l'ONG Open Arms, Oscar Camps.

Sota el sol d'un migdia primaveral, la reivindicació ha tingut un to festiu –amb actuacions musicals amb ritmes com el de Silvio Rodríguez– i desenfadat, tant pels participants com per la conductora de la festa, l'actriu Itziar Castro, que ha lamentat la imatge que els "neandertals" oferien a la plaça Espanya aquest dissabte.