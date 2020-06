Podem rebaixa l’acusació pel ‘pendrive’ de Pujol

Vist per a sentència el judici contra l’exdirector adjunt operatiu de la Policia Nacional Eugenio Pino, el primer integrant de la policia patriòtica de l’etapa de Jorge Fernández Díaz que seu al banc dels acusats. Es tracta de la causa en què s’investiga a l’Audiència de Madrid el possible origen il·lícit d’un pendrive amb informació de la família Pujol que va arribar a mans del jutge que investiga la fortuna de la família de l’expresident de la Generalitat. Podem exerceix l’acusació popular i en la sessió de conclusions definitives ahir va exposar que rebaixa la petició de deu anys i mig de presó per a l’exnúmero 2 de la Policia Nacional a sis anys i mig. Per al seu subordinat, l’inspector en cap Bonifacio Díez, en demana cinc. Per la seva banda, el primogènit Jordi Pujol Ferrusola exerceix l’acusació particular i demana dos anys i mig de presó, mentre que la Fiscalia reclama l’absolució dels dos acusats.

“Ens trobem davant sospites”, va sostenir ahir la Fiscalia en l’última sessió del judici oral. El ministeri públic creu que no ha quedat acreditat que el llapis de memòria que Pino reconeix que va rebre el 2012 fos el mateix que l’inspector en cap de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) va trobar al seu despatx el 2017 i va entregar al jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata. Pino i Díez van assegurar que mai van veure la informació que contenia l’USB que, segons van declarar, van rebre de mans de l’agència de detectius Método 3 en el marc d’un escorcoll al seu edifici. En canvi, les acusacions sostenen que no hi havia dos pendrives diferents, sinó que és el mateix. Una de les proves a què addueixen és un correu que la UDEF va enviar a Díez en què preguntava sobre l’origen dels documents.

Acusats i testimonis han exposat versions contradictòries al llarg del judici: Pino va assegurar que l’excap d’afers interns de la Policia Nacional Marcelino Martín-Blas li va entregar el pendrive que provenia de Método 3 el 2012, però tant Martín Blas com l’exdirector de l’agència de detectius Francisco Marco van negar-ho rotundament. Un dels testimonis que van donar la raó a Pino és l’excomissari José Manuel Villarejo -en presó provisional-, que va explicar que el 2012 ell mateix estava implicat en operacions “entorn de la família Pujol”. Un cop acabades les sessions, el tribunal haurà de dictar sentència sobre les acusacions de revelació de secrets, temptativa d’estafa processal i fals testimoni -aquest últim només en el cas de Pino.

Villarejo, de nou processat

Ahir també es va donar a conèixer que Villarejo torna a estar processat per una de les múltiples causes judicials en les quals està immers. Si fa un mes el jutge Manuel García-Castellón ja el va deixar a un pas del judici per la peça Iron de l’operació Tàndem - una macrotrama de corrupció que esquitxa policies, polítics i empresaris-, ara el mateix magistrat de l’Audiència Nacional també el processa per la peça Pintor. Proposa jutjar-lo pels delictes d’extorsió, descobriment i revelació de secrets, en una causa en què també està processat l’empresari Juan Muñoz -marit de la periodista Ana Rosa Quintana- per la contractació dels serveis de Villarejo per extorsionar un exsoci que li devia un milió i mig d’euros. En total, estan processades quinze persones.