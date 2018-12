Els comuns rebutgen una altra reunió amb el Govern si abans no coneixen el projecte dels pressupostos

Els comuns descarten una nova reunió amb el Govern per abordar els pressupostos de la Generalitat per al 2019 si el Govern no els facilita abans el projecte sobre el qual pretenen negociar ni fa cap proposta de reforma fiscal.

Diverses fonts dels comuns han assegurat que des de la reunió que van mantenir la líder de la formació al Parlament, Jéssica Albiach, i el diputat David Cid amb el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, la Generalitat no els ha transmès cap proposta per reformar el tram autonòmic de l'IRPF ni l'impost de successions, qüestions que veuen indispensables per aconseguir els ingressos necessaris per revertir les retallades i les polítiques d'austeritat.

Els comuns plantegen que la Generalitat accedeixi a aplicar tres vies per millorar els seus ingressos i augmentar la despesa social: aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), una reforma fiscal per millorar la progressivitat dels impostos i un pla de lluita contra el frau fiscal.

Tot i aquestes propostes, tal com han pronosticat durant el ple d'aquest dimecres, els comuns es mostren convençuts que el Govern preveu una pròrroga pressupostària, com a mínim, per al principi del 2019, perquè no veuen temps material perquè s'aprovin uns comptes abans de l'1 de gener.