Els comuns rebutgen noves reunions de pressupostos amb el Govern i demanen un debat parlamentari

Els comuns han rebutjat aquest dijous celebrar més reunions amb el Govern per abordar els pressupostos de la Generalitat del 2019 i han considerat que és el moment d'abordar l'assumpte en un debat al Parlament.

"Ja no som en temps de reunions de despatxos a porta tancada, és el moment del debat en seu parlamentària", han explicat a Europa Press fonts dels comuns, que exigeixen al Govern que porti la seva proposta de pressupostos a la cambra catalana.

Per portar el debat dels comptes a l'esfera parlamentària, els comuns han demanat que el president de la Generalitat, Quim Torra, comparegui davant del ple i que el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, faci el mateix en la comissió d'economia.

Els comuns són el soci preferent que ha buscat el Govern per aprovar els pressupostos, però fa dues setmanes van donar els contactes per suspesos, i les mateixes fonts assenyalen que no es plantegen reprendre'ls: "Ara és el moment del debat en seu parlamentària, ara és el moment de llums i taquígrafs".

Han afegit que fins i tot si rebessin una nova proposta per escrit del Govern per acostar les posicions, la rebutjarien: "Ja no ens asseurem en reunions bilaterals. Estem a 14 de febrer. O presenten els comptes a la cambra o Torra i Aragonès compareixen per explicar-los". El president de la Generalitat, Quim Torra, en la darrera sessió al ple va anunciar que faria una nova proposta dels comptes.

Crítiques al PDECat i ERC per haver tombat els comptes de l'Estat

El grup de Jéssica Albiach també lamenta la negativa d'ERC i el PDECat al Congrés a tramitar els pressupostos generals de l'Estat, la qual cosa significa haver perdut "molts recursos" per tenir uns comptes catalans socials i expansius.

Davant de la pèrdua d'aquests recursos, els comuns afirmen que encara s'allunyen més les possibilitats de tenir uns pressupostos de la Generalitat que satisfacin les seves demandes prioritàries en assumptes com la dependència, la lluita contra la violència masclista, les polítiques d'habitatge i el transport públic, entre d'altres.

L'oposició es mobilitza

A part dels comuns, altres partits de l'oposició a Catalunya han impulsat iniciatives perquè el Govern porti al Parlament els pressupostos de la Generalitat: el PSC també ha demanat la compareixença de Torra davant del ple, i el PP ha registrat una moció que demana que els comptes es presentin abans del mes d'abril.

El Govern va avisar que no té intenció de presentar els pressupostos si abans no té garantit que, almenys, superin el primer debat de les esmenes a la totalitat, i ara mateix no ho té assegurat perquè no té suports més enllà d'ERC i JxCat.