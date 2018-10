La jutge rebutja el recurs de la Universidad Rey Juan Carlos per reobrir el cas del màster

La jutgessa del cas del màster, Carmen Rodríguez-Medel, ha rebutjat el recurs de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que s'oposava a l'arxiu parcial de la causa. La magistrada retreu a la universitat que no hagi col·laborat més activament en la resolució de la investigació i, per tant, s'oposa ara a reobrir la causa, tal com sol·licita la universitat.

"La URJC no ha ajudat en res a l'aclariment dels delictes que s'estaven investigant", apunta la jutgessa. A més a més, l'acusa d'haver estat "passiva" i així ho han posat de manifest fins i tot la resta d'investigats en els seus escrits d'impugnació. Rodríguez-Medel també cita com a testimoni el conseller madrileny d'Educació, Rafael Van Grieken, per esclarir què va fer el 21 de març quan ' Eldiario.es' va destapar l'escàndol del màster de Cifuentes. A més, estima un recurs de la presidenta del tribunal que va avaluar el treball de màster de Cifuentes, Alícia López de los Mozos, i acorda l'arxiu de les actuacions respecte d'ella.

Actualment la causa oberta pel màster afecta l'expresidenta madrilenya, Cristina Cifuentes; el director de l'Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde; l'exrector de la URJC Fernando Suárez, i un professor. El Suprem, en canvi, va decidir no investigar el president del PP, Pablo Casado, esquitxat també per aquest escàndol.