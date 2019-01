Els comuns admeten no haver-se explicat bé sobre l'elaboració d'una Constitució catalana

Els comuns entonen el 'mea culpa' de la veu del seu portaveu al Congrés, Joan Mena, i assumeixen que no van saber explicar quins eren els aspectes amb què discrepaven de la Constitució espanyola. Unes explicacions que fan referència al suport de Catalunya en Comú-Podem a la moció presentada per la CUP el 18 de desembre i en què es declarava que la carta magna espanyola té un caràcter "antidemocràtic i antisocial".



En declaracions a Europa Press, Mena ha explicat que la norma abans i després de la reforma perpetrada pel PP i el PSOE per a supeditar el pagament del deute a la despesa social "no és la mateixa" i que aquest aspecte "és quelcom que caldria canviar". En aquest sentit, el portaveu dels comuns recrimina a populars i socialistes la "nocturnitat i traïdoria" amb què van dur a terme la reforma. Una modificació que, segons el seu parer, va en contra de "les necessitats de les classes populars i a favor de les elits".



L'exemple dels lands alemanys

En aquest sentit, el diputat recorda que els comuns defensen una Catalunya sobirana dins d'una república plurinacional i que "això no és incompatible amb construir un procés constituent que aposti per aquesta sortida política". Així, Mena ha rebutjat la polèmica sobre un suposat esbós d'una constitució catalana. "No, és d'una república plurinacional", ha matisat.

"Per a nosaltres una constitució catalana no és res més que la carta de voluntats que ha de tenir un territori que comparteix sobirania amb d'altres", ha asseverat. Una idea que, d'altra banda, ja van expressar el mateix 18 de desembre i amb què pretenen "superar el marc estatutari" per mitjà de la reforma de la carta manga espanyola "en clau plurinacional".



Per tal d'il·lustrar la voluntat del seu grup parlamentari, Mena s'ha servit de l'exemple d'Alemanya: "Hi ha lands alemanys que tenen una constitució pròpia i formen part d'una república federal", ha explicat. "Nosaltres aspirem a un procés constituent perquè hem de canviar moltíssimes coses dins de Catalunya, i això volem fer-ho compatible amb un procés constituent a l'Estat", ha conclòs el portaveu dels comuns al Congrés.