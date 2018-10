La mesa tomba les peticions de PSC i Cs perquè els vots dels diputats suspesos no siguin vàlids a les comissions

La mesa del Parlament rebutjat per majoria les peticions de reconsideració de PSC i Ciutadans van presentar contra la decisió de JxCat i ERC de fer computar els vots dels diputats processats a les comissions, informen fonts d'ERC i de Cs. Ho farien només en cas d'empat entre diversos grups. La decisió, però, demostra que els grups parlamentaris continuen mesos després lluny de qualsevol posició comuna sobre el tema.

També JxCat i ERC han mantingut discrepàncies sobre la manera d'abordar la suspensió dels processats pel Tribunal Suprem: unes tibantors que fa unes setmanes van arribar al punt de fer trontollar l'estabilitat del Govern. Fa una setmana que els vots de Carles Puigdemont i els diputats presos del seu grup (Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull) no són vàlids als plens (la qual cosa deixa els independentistes amb 61 vots comptant amb els de la CUP); però tot i això els principals partits independentistes es resisteixen a donar per suspesos els seus diputats. És per això que van decidir que els seus vots sí que comptin a les comissions, però només en els casos d'empat.

Basen la decisió en l'article 102.2 del reglament, que estableix que en cas d'empat en una votació en comissió es pondarà el nombre de vots de què disposa cada grup en el ple, i compten les majories del 21-D per fer-ho.

L'oposició està en contra d'aquesta decisió, i Ciutadans ja va anunciar el passat dimarts que desobeirà en les sis comissions parlamentàries que presideix. Per acatar les "resolucions judicials", els diputats de Cs elevaran la decisió sobre el vot dels processats a la mesa (que previsiblement els acabarà fent comptar i, per tant, l'oposició dels taronges a la decisió no tindrà efectes majors).