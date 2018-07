La Guàrdia Civil investiga la creació d’un cadastre català

La Guàrdia Civil va requerir dilluns informació a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya sobre la suposada creació d’un cadastre català. Dos agents de paisà del cos policial van presentar un requeriment judicial del jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, l’encarregat d’investigar els preparatius del referèndum de l’1 d’octubre, i van endur-se tota la informació sol·licitada, una trentena d’arxius en total. El jutge Juan Antonio Ramírez Sunyer investiga si s’estava duent a terme la creació d’un cadastre català, una eina més de les estructures d’estat que s’havien d’implementar per tirar endavant la República Catalana, i la seva relació amb el referèndum de l’1-O.

Fonts de l’ICGC han manifestat a l’ARA que no hi ha hagut cap contracte amb relació a la formació d’un cadastre català, una competència que a dia d’avui és estatal i depèn del ministeri d’Hisenda. La creació d’un cadastre propi és una reivindicació històrica de la Generalitat. Sense anar més lluny, el 8 d’agost del 2013, el Parlament va aprovar una moció per instar el Govern a sol·licitar a l’Estat la seva transferència.

El cadastre és un registre administratiu on es descriuen els béns immobles i que permet definir diferents tributs, des de l’impost sobre béns immobles (IBI) fins a l’impost sobre les transmissions patrimonials, l’impost sobre successions i donacions, la mateixa renda (IRPF) o l’impost de societats.

Ramírez Sunyer instrueix una macrocausa que va arrencar amb una querella contra l’exsenador d’ERC Santi Vidal, que en unes conferències va afirmar que el govern català disposava de les dades fiscals dels contribuents catalans.