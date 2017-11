Una refugiada bosniana en defensa de Catalunya, tercer vídeo de la campanya internacional d'Òmnium

El nou vídeo de la campanya internacional d'Òmnium Cultural arrenca amb el cèlebre discurs de Pau Casals a les Nacions Unides i dona pas a una dona jove que també diu "I'm a Catalan" i que narra la història de les lluites de Catalunya contra feixisme i dictadures i la capacitat d'acollida dels refugiats, com es va fer amb la Guerra de Bòsnia. "Refugiats com jo i la meva família", revela aleshores. És el tercer vídeo de la trilogia (fins ara) de la campanya internacional d'Òmnium Cultural iniciada amb el 'Help Catalonia'.

Així és la seqüència, per ordre cronològic.