Cs expulsa un regidor del partit per haver demanat "disculpes" per l'actitud dels diputats al Parlament

"Volia disculpar-me com a regidor de Ciutadans pels esdeveniments transcorreguts aquesta setmana amb els meus companys de partit al Parlament de Catalunya, per perdre les formes davant la provocació del senyor Torra, que va marxar quan va la prendre paraula la senyora Roldán". Així es va expressar dijous passat el representant de Cs a l'ajuntament de Sant Just Desvern, Francisco Ferrer, després que dilluns els parlamentaris del partit taronja provoquessin la suspensió del ple al Parlament cridant "delinqüent" al president de la Generalitat, Quim Torra, al qual se li acabava de retirar l'escó. Ferrer, que va demanar la paraula al final del ple municipal, va fer extensives les disculpes a "tots els ciutadans" del país i va fer una crida al "respecte" d'una institució com el Parlament. "És la més important de Catalunya, no el corral de la Pacheca", va sentenciar. Menys de dotze hores després havia estat expulsat del partit.

"Em van obrir un expedient disciplinari greu i em van expulsar com a militant", explica Ferrer en conversa amb l'ARA, sorprès davant d'una mesura tan "radical" per haver criticat la "vergonya" que es va viure al Parlament. Però segons ell mateix va denunciar en la intervenció al ple (al vídeo, a partir del minut 2:12:35), ja feia temps que era víctima de "mòbing" i "abús de poder" perquè deixés l'acta de regidor. Els motius: haver votat a favor dels pressupostos del govern, liderat pel PSC, i sobretot haver-se abstingut a una moció d'ERC demanant que es s'apliqués el reconeixement de la immunitat d'Oriol Junqueras per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

"Des de llavors he estat tractat com un Llucifer", va dir dijous, recordant que el seu vot anava en coherència amb el que el partit havia defensat fins llavors amb els "presos polítics": el respecte a la justícia, en aquest cas l'europea. Preguntat per l'ARA per si, a diferència del que defensa Cs, considera efectivament que els líders independentistes empresonats són presos polítics, Ferrer diu que s'hi refereix així per "respecte" a les seves famílies, que així ho consideren. "Al final estan presos i és una putada per ells", afegeix.

La intervenció de Ferrer davant de la resta de grups municipals, doncs, va ser el detonant de la seva expulsió després de setmanes de "bronques", presencials i telefòniques, i "pressions" des de les àrees d'organització i acció política de la formació taronja -de moment, i a l'espera de les al·legacions que vol presentar al seu expedient, prefereix no dir noms-. Ferrer, en tot cas, es nega a entregar l'acta i, des d'aquest dilluns, passarà a ser regidor no adscrit al ple de Sant Just, tal com ja ha comunicat a l'alcalde, el socialista Josep Perpinyà.

Tant el batlle com la resta de companys al ple li han donat "suport", explica l'edil, que encara ara es pregunta per què el seu expartit ha portat tant lluny les coses. "És un partit de centre liberal, però si no compleixes les directrius t'envien a la banqueta", es queixa, i qüestiona que el censuressin per haver donat suport als comptes del PSC quan és un partit "constitucionalista". És, destaca, "poc coherent" amb la crida que Inés Arrimadas està fent a formar coalicions transversals constitucionalistes a Catalunya, Galícia i el País Basc. "Ja no és un tema de partit com d'organització, on hi ha una sèrie de persones de línia radical i uns amiguismes que no t'ho pots imaginar", conclou.