Una regidora de la CUP de Reus planta el jutge que l'havia citat per un presumpte delicte d'incitació a l'odi

La regidora de la CUP de Reus Mariona Quadrada ha plantat aquest dilluns el jutge que l’havia citada a declarar per un presumpte delicte d’incitació a l’odi arran d'una denúncia de Ciutadans. El cas es remunta a la jornada de vaga del 3-O de l’any passat, quan, segons els regidors de la formació taronja, van topar amb una manifestació que anava cap a l’Hotel Gaudí per protestar per la presència de la policia espanyola. Segons han assegurat a l’ACN fonts de Ciutadans, Quadrada els hauria assenyalat públicament i els hauria cridat "assassins", la qual cosa va motivar que més manifestants els increpessin. Des del partit han explicat que els tres regidors de Ciutadans no els van dir res i van marxar del lloc.

Arran d’aquests fets, el grup municipal de Ciutadans va denunciar la regidora anticapitalista als jutjats, que inicialment van desestimar el cas. La fiscalia, però, va recórrer la decisió i el jutjat va reobrir la causa. Aquest dilluns Quadrada estava citada a declarar com a investigada a les dotze del migdia, però ella mateixa ha confirmat, en una roda de premsa convocada poc abans d'aquesta hora, que no hi aniria. Per la seva banda, els regidors de Ciutadans han comparegut en seu judicial per ratificar la denúncia.

En declaracions als mitjans, Mariona Quadrada ha justificat la seva negativa a comparèixer perquè considera que es tracta d’una denúncia injusta i que el delicte per la qual està investigada "no és procedent en cap cas". La regidora ha insistit que no respondran "al mandat de l’estat espanyol ni a cap jutge ni fiscal per molta denúncia que hi hagi". A més, Quadrada ha afirmat, en al·lusió a Ciutadans, que no faran cap concessió a grups que "ratllen la ultradreta" i que tampoc no els faran "publicitat".

També està investigada per un manifest contra la violència de l'1-O

La regidora anticapitalista ja va ser detinguda el passat 22 de març pels Mossos d’Esquadra després d’haver-se negat a comparèixer davant el jutjat d’instrucció número 2 de Reus en dues ocasions. Quadrada es va acollir al dret de no declarar i va quedar en llibertat. En aquest cas, que continua obert, Quadrada està investigada per un suposat delicte d'incitació a l'odi per un manifest conjunt signat després del referèndum. La causa es va obrir arran d'una denúncia de la policia espanyola i també afecta l'alcalde i altres regidors independentistes de la ciutat.