Una regidora d'ERC a Molins de Rei denuncia que el partit volia que amagués l'agressió masclista d'un company

La regidora i portaveu d'ERC a l'Ajuntament de Molins de Rei Sílvia Guillén ha denunciat aquest dimarts en un article al digital 'Viu Molins de Rei' que la direcció del partit volia que amagués l'agressió masclista que va patir al març per part d'un company del seu grup al consistori, de la qual també dona detalls al text. Guillén, que assegura que el cas va arribar aquest novembre a la direcció nacional dels republicans, explica que un diputat li va demanar que no parlés del cas i li va oferir "un pacte en nom del partit": si ella mantenia el silenci, es reuniria una comissió interna i s'obriria un expedient informatiu a l'agressor. I si no? "L'agressor em denunciarà per calúmnies i el partit també podria fer-ho, perquè estic embrutant el seu bon nom", explica que li va dir el parlamentari.

Aquest vespre ERC ha remès un comunicat als mitjans en què informa que obre un expedient informatiu que "té com a objectiu aclarir els fets denunciats i, posteriorment, prendre les decisions necessàries i oportunes per resoldre la qüestió". "El partit expressa la seva preocupació pels fets denunciats, amb voluntat d'escoltar totes les parts, i vol mostrar el màxim respecte a la regidora Sílvia Guillén", exposa la formació.

Pel que fa a l'agressió, Guillén explica que ara fa vuit mesos portava dies evitant un company d'ERC a l'Ajuntament per "discrepàncies polítiques", però que un vespre, a l'entrada del consistori, ell la va "agafar pels braços amb força", la va arraconar i li va cridar: "Ara em sentiràs! [...] Em parlaràs per collons!". La regidora explica que li va demanar reiteradament que s'aturés i que li feia mal però que ell no li va fer cas. "L'única sortida que em va quedar va ser deslliurar-me'n. I vaig marxar corrents", conclou.

La portaveu dels republicans al grup municipal de Molins de Rei assegura que, "cansada d'esperar una mínima disculpa", al cap d'uns dies va decidir portar el cas a l'executiva local del partit, on l'agressor va reconèixer que "va perdre els nervis" i li va demanar perdó, però afegeix: "Acceptes les disculpes [...], però esclar, tens un mínim de dignitat, agradi o no, i entens que el més legal és deixar les coses clares [...]. I que cal explicar el que ha passat. I aquí és on la cagues". Guillén assegura que llavors companys de partit van passar a dir que l'agressió "no va passar" i que és ella qui "porta molt de temps assetjant" el seu company. Guillén diu que també va parlar amb algú de l'executiva comarcal que li va dir que "els draps bruts es renten a casa i, si pot ser, en silenci".

Amb tot, ara ha decidit denunciar-ho públicament deixant clar que li dol més "la reacció d'alguns membres del partit" que l'agressió en si. "La jutjada en tot moment he estat jo. El meu comportament ha estat més qüestionat que no pas el de l'home que va tenir una actuació violenta", lamenta, i conclou: "No puc aguantar el setge constant d'un col·lectiu que considera que l'aparell polític està per sobre de les persones. Que minimitza un fet condemnable i denunciable com és una agressió masclista". Al final del text esmenta el suport del regidor Marc Rebulà, que va decidir deixar de ser militant d'ERC després de denunciar el seu cas al partit i "constatar que la formació no reaccionava".

ERC demana activar els protocols nacionals

Davant d'aquesta denúncia, la direcció d'ERC a Molins de Rei ha emès un comunicat en què expressa la "màxima preocupació" pels fets relatats per Guillén però assegura que al març "es van iniciar els passos per resoldre el conflicte entre dos companys de partit" i que quan els van reunir ells dos en una trobada per parlar-ne, "la resolució final va ser considerada definitiva per totes les parts". "Malgrat que s'han mantingut trobades regulars amb la regidora Sílvia Guillén, ara s'ha fet evident que aquella resolució no ha estat satisfactòria per a almenys una de les parts implicades", afegeix el text.

Amb tot, la secció local dels republicans demana que s'activin "de manera immediata tots els protocols de mediació de què disposa" ERC a escala nacional, tot i assegurar que "aquesta havia estat una via permanentment oberta a la qual, fins ara, la regidora Sílvia Guillén havia decidit lliurement no acollir-se". " La secció local es compromet a acatar qualsevol resolució que sorgeixi d'aquests òrgans i les seves conseqüències", afirma el comunicat.