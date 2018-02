Una regidora del PDECat de Lleida deixa el grup municipal i entra al govern del socialista Àngel Ros

La regidora del PDECat a Lleida Rosa Mari Salmerón ha abandonat el grup municipal i s'ha incorporat al govern del socialista Àngel Ros després d'assumir la regidora d'Educació de la Paeria com a regidora no adscrita. De tota manera, Salmerón s'ha integrat a Units per Avançar -formació que té un pacte amb el PSC-. La regidora va concórrer a la candidatura de CiU en les municipals del 2015 com a militant de l'antiga Unió.

L'oposició ha carregat contra l'alcalde lleidatà, però també ha criticat la decisió de Salmerón d'entrar al govern municipal després de renunciar al grup del PDECat. Tant ERC, Comú de Lleida i la Crida per Lleida - CUP han rebutjat que Ros ampliï el seu equip de govern gràcies al "transfuguisme", fet que des d'ERC consideren un "frau democràtic" que "hauria de repugnar qualsevol demòcrata", ha dit el president del grup republicà, Carles Vega.

Des del Comú de Lleida han assegurat que senten "vergonya" de "veure com l'alcalde de tots els ciutadans de Lleida negocia transfuguismes a canvi de sous al més pur estil de la vella escola Siurana". "Si una regidora no vol seguir defensant els interessos del grup pel qual va ser escollida és ben lícit que plegui i dignament torni a casa", sostenen des del Comú. En aquest sentit, el grup considera "inacceptable" que "es produeixin aquests canvis de cromos amb sous pagats amb diners públics i que hàgim de veure com Ros intenta desestabilitzar rivals polítics amb la més bruta de les tretes polítiques".

Des de la Crida - CUP sostenen que l'alcalde de Lleida "escora encara més el seu model de ciutat cap a la dreta", en paraules del regidor Pau Juvillà. Per la seva banda, l'altre regidor de la Crida - CUP a la Paeria, Francesc Gabarrell, ha publicat que "el més coherent hauria estat plegar i renunciar a l'acta de regidora", si tal com ha dit la mateixa Salmerón no se sentia còmode amb el posicionament del PDECat amb relació al referèndum i la independència. "Seguir fins ara, no plegar i canviar de grup a canvi d'un càrrec és transfuguisme", ha sentenciat Gabarrell.