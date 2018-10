Els regidors de Badalona acusats pel cas del 12-O aniran a judici el 23 i 27 de maig de 2019

Els sis regidors de Guanyem Badalona i ERC que el 12-O de 2016 van decidir anar a treballar seran jutjats per desobediència el 23 i 27 de maig de 2019, segons ha avançat el setmanari 'L'independent' i ha confirmat l'ACN. Se'ls acusa d'obrir el vestíbul de l'edifici municipal del Viver en dia festiu i atendre consultes ciutadanes sense que s'acabés efectuant, però, cap tràmit oficial. Volien visibilitzar així el seu rebuig a la Festa de la Hispanitat i ara la Fiscalia els demana quinze mesos d'inhabilitació. Els encausats han denunciat que el seu és un "judici polític" i subratllen que les dates en què s'ha fixat són el darrer dia de campanya electoral i l'endemà de les pròximes eleccions municipals.

El cas del 12-O ha Badalona ha donat moltes voltes. El jutjat d'instrucció número 4 de Badalona va arxivar inicialment el cas en considerar que els regidors no van desobeir cap dels tres supòsits que es plantejaven: l'edifici municipal no es va obrir de la manera habitual perquè només s'hi podia accedir acompanyat d'un regidor, cap funcionari va treballar i no es va fer cap tràmit administratiu.

Tot i això, la Fiscalia va recórrer contra l'arxivament i va insistir en imputar als regidors un delicte de desobediència. L'Audiència de Barcelona va acabar reobrint la causa, que ara arribarà a judici, dos anys i mig després. Serà en un moment decisiu per al futur polític de Badalona, ja que les dates que s'han fixat coincideixen amb la celebració de les eleccions municipals del pròxim 26 de maig.

"Quan denunciàvem que el nostre judici era un judici polític és també per coses com aquesta", ha etzibat un dels encausats, el republicà Oriol Lladó, que en aquell moment exercia d'alcalde accidental en absència de la llavors alcaldessa Dolors Sabater, que era en un viatge institucional quan van tenir lloc els fets. José Téllez, de Guanyem Badalona, també ha fet esment a les dates del judici: "Perquè després diguin que el poder judicial no té clar quin és el seu calendari".