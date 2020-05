"Les relacions amb ERC estan molt malament"

"¿Les relacions amb Esquerra Republicana de Catalunya segueixen malament?", va preguntar aquest cronista ahir al matí a una font rellevant del govern espanyol.

"Molt malament", va ser la resposta.

Per la seva banda, el diàleg amb una font d'ERC, abans del discurs de Gabriel Rufián, sobre les relacions amb el govern de Sánchez va treure aquests resultats.

"Què fareu al Congrés?"

"De moment és no. Això del mes ha sigut una excusa de Sánchez per donar aixopluc a Ciutadans".

"Ja, guanya aquesta i... la següent. ¿Hi votareu en contra, com en la quarta pròrroga?"

"Sí. S'ha intentat. A Sánchez li interessa trencar el bloc de la dreta, desgastar el Partit Popular i consolidar-se en aquesta via... Ahir [per dimarts] es va estar negociant i va arribar l'anunci de Ciutadans. Per la nostra banda hem parlat amb voluntat d'acord..."

En la seva primera intervenció, Rufián va utilitzar el mètode de les aproximacions successives.

"Els reials decrets socials necessaris, insuficients però necessaris, els acorden amb nosaltres. I les pròrrogues de l'estat d'alarma amb la dreta, amb Ciutadans. Per què? Perquè són innecessàriament reaccionaris i recentralitzadors. Com a mínim ho aproven amb un partit reaccionari". Durant aquests segons la càmera va enfocar el portaveu de Ciutadans, Edmundo Bal Francés, que somreia parapetat darrere de la màscara, i el president del govern espanyol, que es va girar cap a la seva esquerra per fer una ganyota de desaprovació a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo.

S'hi va acostar bastant més Rufián quan va dir, poc després: "Avui aquí no es constata la negativa d'ERC al seu estat d'alarma, però un cop més i potser de manera definitiva es constata la negativa del govern a negociar amb ERC. Han triat la dreta. Ni més ni menys".

L'executiva nacional d'ERC va ser la que va acordar que si el govern espanyol no s'avenia a reformular aquesta cinquena versió de l'estat d'alarma en condicions d'una devolució de competències més gran s'hi votaria en contra. El president de Parlament, Roger Torrent, ho ha assenyalat al matí d'aquest dimecres, dia 20.

Dimarts a la tarda Rufián i la portaveu del PSOE, Adriana Lastra, van negociar. Segons va dir ahir en la seva segona intervenció Lastra, va recomanar a Rufián que votessin que sí. "I vostès em van dir que era impossible. La resta són matemàtiques", va assenyalar.

Fonts d'ERC apunten que en les negociacions entre Rufián i Lastra va quedar clar que la pròrroga havia de ser de 30 dies, que el termini era "innegociable" per al PSOE.

Per aquesta raó ERC sospita que la reducció a 15 dies era una manera que Ciutadans, que rebutjava el termini del mes, aparegués com a guanyador. I altres fonts suggereixen que Sánchez i Arrimadas ja han acordat, en les seves trobades setmanals per videoconferència, la sisena pròrroga, si és necessària.

El mateix Sánchez va defensar en les seves intervencions que li semblava molt bé acudir cada quinze dies a demanar la pròrroga. ¿I llavors per què tanta publicitat i filtracions sobre el termini de trenta dies?

Sánchez sap que la fórmula per repescar ERC és la represa de la taula de diàleg sobre Catalunya, és a dir, l'oferta que no podrà ser rebutjada. Però això ho deixa per a després de l'estat d'alarma.

"Tothom ha d'aprendre a suportar-se quan cal. No és fàcil a Espanya i exigirà rodatge. Si algú en tenia algun dubte, Pedro Sánchez és un jugador i ha trobat que pot donar-li a Inés Arrimadas el que ella necessita", va dir la font consultada.