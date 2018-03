Es reprenen les protestes: tall matinal a l'A-2 a Alcarràs

Les mobilitzacions continuen aquest matí de dilluns a les carreters catalanes per reclamar la llibertat dels presos polítics i, en especial, la del president Carles Puigdemont. Unes 150 persones dels Comitès de Defensa de la República (CDR) tallen, des de les 7:30 del matí, l'A-2 a Alcarràs. El tall afecta la circulació en sentit nord, cap a Lleida i Barcelona. El Servei Català de Trànsit (SCT) indica que es desvien els vehicles al quilòmetre 488 per la calçada lateral i com via alternativa proposa als conductors que agafin l'AP-2 a Soses o l'antiga N-II. La protesta provoca uns dos quilòmetres de cues.

Durant la jornada d'ahir ja hi va ha haver talls importants a carreteres com l'AP-7 a Girona i a Tarragona. A Alcarràs, de fet, també es va fer una convocatòria de tall a les 17.00 h a través de les xarxes socials. a la frontera catalanoaragonesa. La convocatòria, però, no va arribar a concentrar 50 persones. Després de la visita dels Mossos d'Esquadra i veient que no tenien prou força per fer un tall a l'A-2,van pactar fer una marxa lenta fins a la frontera, que és a pocs quilòmetres.

Bon dia! ⚫️ Tallada l'A-2 a Alcarràs (Segrià) en sentit Barcelona per una manifestació. Precaució! @transita2 — Trànsit (@transit) 26 de març de 2018

Les protestes es van saldar ahir amb un centenar de ferits de caràcter lleu, segons ha concretat aquest matí el Servei d'Emergències Mèdiques. La majoria de les atencions es van fer a Barcelona (92), però també n'hi va haver a Lleida (7) i Tarragona (1). Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, van detenir nou persones. Segons ha informat la policia a Efe, al llarg dels aldarulls registrats a Barcelona, primer davant de la delegació del govern esopanyol i posteriorment en diverses carrers del centre de la capital catalana, els Mossos d'Esquadra van detenir nou persones per un delicte d'atemptat a l'autoritat.



A més, els Mossos també van identificardiverses persones que participaven en les protestes, convocades pelsComitès de Defensa de la República (CDR).