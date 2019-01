La Moncloa justifica la retirada de peces grogues durant la Copa Libertadores pel "risc dels assistents"

Les bufandes, samarretes i peces de roba de color groc que portaven els aficionats durant la final de la Copa Libertadores a Madrid podien comportar un "risc evident per a la seguretat i integritat dels assistents". És l'argument que el Senat ha donat per justificar el decomís de nombroses peces grogues als seguidors del Boca Juniors durant la Libertadores a Madrid, el mes de desembre passat.



Poc després de la final, el senador d'EH Bildu Jon Iñarritu va enregistrar una pregunta al Senat en què exigia saber per què es van requisar les peces de color groc, qui va donar l'ordre, per què la Policia Nacional va decomissar material exclusivament d'aquest color i si el govern espanyol "té cap problema amb el groc o preveu prohibir-lo".

En aquest sentit, l'executiu espanyol assegura que es va actuar en pro de "la seguretat i la integritat" dels seguidors dels dos clubs argentins, i que el decomís de material es va fer "independentment del color que podien tenir".