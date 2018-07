Podem avisa que per resoldre el conflicte català s'haurà de "defensar el dret a decidir de Catalunya"

A un dia de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, Podem pressiona el govern de Pedro Sánchez i l'avisa que per resoldre el conflicte català "s'haurà de defensar el dret a decidir dels catalans". Amb tot, la portaveu de la formació lila Noelia Vera valora positivament els primers passos "d'entesa" que ha fet l'executiu espanyol en relació amb Catalunya.

En una entrevista a RNE recollida per Europa Press, Vera veu bé la "voluntat de diàleg" del govern espanyol i de la Generalitat i aposta per la "normalització" d'una crisi que, segons el seu parer, va ser política però va intentar resoldre's per la via judicial. És precisament això el que ha causat "grans problemes", segons Vera.

En aquest sentit, ha confiat que les dues parts vegin que "les posicions d'unilateralitat no arriben a bon port" i que el govern espanyol, a més de "gestos com l'acostament de presos", entengui que el diàleg implica "escoltar els catalans i que el poble català en algun moment haurà de decidir quin vol que sigui el seu encaix amb la resta d'Espanya".

D'altra banda, la portaveu de Podem també ha emplaçat el govern de Pedro Sánchez a asseure's en "una taula de treball estable" per negociar "20 o 30 mesures que poden canviar ara mateix la vida de la gent" perquè, segons afirma, els socialistes s'estan "equivocant de soci" i en alguns assumptes s'estan comportant com el PP.