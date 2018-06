El responsable de relacions internacionals del PP presenta candidatura per rellevar Rajoy

260x366 El polític popular José Ramón García Hernández / PP El polític popular José Ramón García Hernández / PP

El Partit Popular ja té el primer candidat oficial per presentar-se al procés de primàries que decidirà qui substituirà l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. José Ramón García Hernández, diputat del PP per Ávila i responsable de relacions internacionals del partit, ho ha anunciat aquest dissabte via Twitter, després d'haver-ho avançat a 'El Confidencial'.

He tomado la decisión de presentarme a las #PPrimarias del @PPopular 🇪🇸 — José Ramón Gª-Hdez (@JoseRa_Ghdez) June 16, 2018

En declaracions a aquest mitjà digital, García Hernández ha assegurat que presentarà candidatura per presidir "el nou PP" i ha defensat que representa "una nova generació de dirigents i militants del Partit Popular" que volen un partit "en línia amb els grans partits populars del món".

El candidat ho ha anunicat un dia després que Rajoy comuniqués que renunciava a l'escó al Congrés amb l'objectiu de tornar a ingressar al cos de registradors de la propietat. I en la seva última intervenció ja va deixar clar que no beneiria cap successor, sinó que faria un pas enrere i estaria d'acord amb la persona que escollissin els militants del partit.

Rajoy serà president del PP fins al 21 de juliol, quan se celebrarà el congrés extraordinari que ell mateix va convocar per escollir el relleu.

A part del responsable de relacions internacionals del partit, fins ara no s'ha postulat cap candidat de manera oficial, tot i que ho han suggerit l'expresident balear José Ramón Bauzá i l'exministre d'Exteriors José Manuel García-Margallo, que estaria preparant la candidatura amb un document de propostes. D'altra banda, també hi ha sobre la taula els noms d'Alberto Núñez Feijóo, Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal.