Esquerra reté la majoria al conjunt del país i el bloc independentista creix

Esquerra Republicana ha aconseguit retenir la victòria electoral que ja va aconseguir a Catalunya en les eleccions generals de l’abril passat. En aquella ocasió els republicans van assolir un resultat històric: gairebé van duplicar els resultats dels comicis anteriors. Ahir la candidatura liderada per Gabriel Rufián va perdre una mica respecte a l’abril tant a Girona com a Lleida i Tarragona, però n’hi va haver prou per repetir la victòria en aquestes demarcacions. A Barcelona el PSC també va repetir victòria, però Esquerra va aconseguir retallar-li distàncies.

Tarragona

Esquerra torna a guanyar i l’independentisme augmenta

Esquerra ha tornat a guanyar les eleccions a la província de Tarragona, tal com ja va fer el 28 d’abril. Amb el 99% escrutat, en aquesta demarcació ERC ha ampliat la distància respecte al segon partit. Mentre que els republicans han aconseguit un 25,6% dels vots, els socialistes han quedat segons amb un 19,1%. Això significa que ERC ha perdut un punt i mig respecte a l’abril, però que el PSC-PSOE ha perdut més de dos punts. D’altra banda, el bloc independentista ha assolit el 44,9% dels vots, mentre que als comicis de l’abril es va quedar en el 39,5%.

A més, tant Vox com el PP han augmentat el percentatge de vot en aquesta ocasió, però Vox ha superat el 8% dels sufragis i ha aconseguit fer el sorpasso al PP, que ha quedat per sota seu.

Girona

Esquerra guanya per la mínima i l’independentisme frega el 60%

Esquerra ha guanyat per un marge ajustadíssim les eleccions a la província de Girona: ha obtingut el 25,9% dels vots, només un punt per sobre de Junts per Catalunya, que s’ha quedat en el 24,9%. Amb el 97,6% dels vots escrutats, tots dos s’han adjudicat dos diputats. El tercer classificat ha sigut el PSC, a llarga distància (14,8%), i els quarts han sigut els comuns (9,5%), cadascun amb un diputat. A molt poca distància dels comuns ha quedat la CUP, que ha rebut el 8,9% dels vots. Els aproximadament 2.000 vots que han separat la CUP dels comuns han impedit que els independentistes assolissin un escó.

En conjunt, els tres partits independentistes han arrasat a Girona, ja que han fregat el 60% dels vots.

Lleida

La nova cita electoral no modifica l’escenari polític

ERC torna a guanyar les eleccions i reté els dos escons de que ja tenia. La segona força més votada és JxCat, que s’allunya vuit punts del PSC en percentatge de vot, el doble que a l’última cita electoral. Tot i això, en termes de representació les dues forces mantenen el seu únic diputat. Al suport a ERC i JxCat s’hi sumen, a més, els vots de la CUP, que fan créixer en sis punts el suport independentista, que arriba fins al 60% dels vots. L’altra novetat és que Vox agafa embranzida i supera Ciutadans en uns 2.000 vots, mentre que a les eleccions de l’abril la formació liderada per Santiago Abascal quedava 13.000 vots per darrere del partit d’Albert Rivera.

Barcelona

El PSC guanya, però té ERC més a prop que a les últimes eleccions

El PSC és la força guanyadora a la província de Barcelona amb 8 diputats. Malgrat això, la formació obté un escó menys que a les eleccions passades i només un més que ERC. De fet, el percentatge de vot dels dos partits és del 21%, mentre que a les eleccions del mes d’abril el PSC superava ERC en dos punts. A més, les forces independentistes han guanyat dos escons: entre ERC i JxCat sumen els mateixos 11 diputats (malgrat que ERC en perd un a favor de JxCat), però ara s’hi sumen els 2 de la CUP.