Ni les patates de xurreria ni les olives van atreure els militants

En Comú Podem va instal·lar ahir una gran pantalla a l’exterior de la seva seu a Barcelona, al carrer Marina, perquè els seus simpatitzants poguessin seguir la nit electoral. Però al llarg del recompte gairebé ningú es va plantar davant del plasma, tret d’algun vianant despistat que es parava a veure el programa especial de TV3 que es projectava a la pantalla. Una parella de militants van accedir a la seu cap a dos quarts de nou del vespre per la porta principal, però una noia els va indicar que no, que hi entressin per la secundària, la que dona al bar de Can Comuns.

A la barra hi havia platets amb olives, cacauets i patates de xurreria, però ni d’aquesta manera els liles van aconseguir quòrum. “Poseu-vos drets, que almenys es vegi una mica de gent”, va dir una militant quan un periodista de TV3 estava a punt d’entrar en directe des de la seu i part dels pocs simpatitzants que hi havia feien petar la xerrada asseguts en tamborets. “És impossible, això està equivocat”, comentava un al veure el sondeig fet a peu d’urna per la televisió catalana, que donava entre 30 i 34 escons a Podem, és a dir, fins a dotze menys que a les eleccions de l’abril. De sobte la pantalla on es projectava el programa de TV3 es va apagar. “Tranquils, s’han fos els ploms. De seguida ho arreglem”, va aclarir una militant. ¿Era un senyal de la catàstrofe que auguraven les enquestes?

Tothom es va mantenir amb l’ai al cor fins que, ara sí, el recompte i no pas els sondejos van confirmar que els liles mantenien els mateixos resultats a Catalunya que sis mesos enrere. Jaume Asens va parlar d’“exèrcit democràtic” en la seva compareixença davant la premsa. Ahir a la nit, però, es comptessin com es comptessin, amb prou feines sumaven 60 soldats a Can Comuns.